„Nechcete si dát ještě něco?“ Syrská uprchlice v Brně provozuje oblíbenou restauraci

Psal se rok 2014. Bylo pondělí 24. března. Na tuzemských horách napadlo až půl metru čerstvého sněhu a zprávy o Turky sestřeleném syrském vojenském letadle v rádiích střídal chytlavý hit Pharrella Williamse. Stejně jako v uplynulých 17 letech i v tenhle všední den byl na programu ČT1 A-Z kvíz a stejně jako poslední tři roky i tentokrát Sýrií otřásaly nepokoje. Arabské jaro.

Ghazalové bylo tehdy 46 let. Rozloučila se s rodinou, políbila své děti a manžel ji odvezl do 70 kilometrů vzdáleného Libanonu. Když nastupovala do letadla, nesla s sebou prý jen malé zavazadlo. Pár svršků, doklady, nějaký dárek. Let byl sice dlouhý a s přestupem v Turecku, ale touha konečně navštívit svou matku žijící v Česku byla silnější.

Po přistání na letišti ukázala měsíční vízum, které jí zařídil bratr. Říká, že ji ani ve snu nenapadlo, že se do Sýrie už nevrátí.

Syn strávil 15 dní na moři

V době, kdy Ghazalová překročila hranice Česka,