Tankery ze Spojených států uklidnily evropský trh s plynem. Konec zimy ale stále může být dramatický

Analýza Karla Hirmana: Ruský plynárenský koncern Gazprom, který ještě před Vánoci zastavil své dodávky do Německa plynovodem Jamal–Evropa, je neobnovil a podle dostupných informací se zdá, že už je do konce roku ani neobnoví.

Naopak z USA do Evropy zamířila ještě před Štědrým dnem flotila tankerů se zkapalněným plynem (LNG), což okamžitě způsobilo pád cen plynu na evropských spotových obchodních bodech téměř o polovinu. Do Evropy míří dvacet tankerů s americkým plynem a ještě dalších čtrnáct je připraveno vyplout a čeká jen na potvrzení objednávek.

Naopak tranzitní plynovod Jamal–Evropa, kterým se od konce 90. let až doposud plynule dopravoval ruský plyn do Německa přes Bělorusko a Polsko, byl už osmý den prázdný a fungoval jen v omezeném rezervním režimu směrem z Německa do Polska.

Informace o úplném zastavení dodávek touto tradiční a dlouhodobě spolehlivou trasou pár dnů před Vánoci vytlačila