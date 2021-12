Kauza, která se dotýká i prince Andrewa: Maxwellová je vinna ze zneužívání dívek, hrozí jí doživotí

Právní tým britského prince Andrewa svolal podle zjištění amerických médií pohotovostní jednání. Někteří komentátoři očekávají, že Ghislaine Maxwellová by teď mohla výměnou za zkrácení trestu „začít zpívat“.

Když včera v 17 hodin porota v New Yorku po šesti dnech zasedla opět v soudní síni, Ghislaine Maxwellová se na ni ani nepodívala. Stála a čekala, až soudkyně začne číst její rozsudek. Obviněná nedokázala pevně stát, třásla se. Soudkyně četla jednu obžalobu za druhou. V pěti bodech ze šesti si Maxwellová vyslechla od poroty „vinna“.

„Zhroutila se na židli, napila se vody, neřekla ani slovo, slzu neuronila,“ popsala novinářka deníku Miami Herald Julie Brownová, která proces sledovala na místě. I pro ni to byl zcela zásadní moment – na začátku kauzy to byla právě ona, kdo na Floridě před třemi lety vyhledala 80 obětí později odsouzeného sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, zveřejnila jejich rozhovory a tím k případu obrátila pozornost nejen americké veřejnosti, ale hlavně policie. Byla to Brownová, kdo dostal bohatého podnikatele a nyní i jeho přítelkyni