Utrpení vznešeného elfa v českém pivním infernu. V Nevědění opadává z Kundery nátěr úspěšně abstrahujícího esejisty

Před více než dvaceti lety vyšel ve Španělsku román Milana Kundery Nevědění (L’lgnorance, 2000), který po následném dlouhém putování různými překlady dorazil až do češtiny – do jazyka čtenářů, na něž bude pravděpodobně působit zdaleka nejintenzivněji, neboť je snad i trochu o nich. Česká elita si Kundery zjevně váží; v hlasování o knihu roku Lidových novin Nevědění zvítězilo. Spisovatel sám je ale k Česku (a k českým ženám) podstatně méně shovívavý.

Jsou rané devadesátky, vzduch ještě voní sametem, doba žije návraty: soukromého podnikání, restitucemi, amnestií nebo návraty emigrantů. Právě těm posledním se věnuje Nevědění, román nejslavnějšího emigranta z řad spisovatelů. Hlavními postavami jsou zde Irena, Češka, která se po dvaceti letech v Paříži vrací do Prahy. Podobně činí též původem Čech Josef, který za českou rodinou přilétá z Dánska. Oba záhy zjišťují, že jakkoliv zde mělo dvacet let vládnout normalizační „bezčasí“, lidé se měnili, a dokonce dál žili svoje životy, přestože už bez našich hrdinů, ztracených za železnou oponou – tehdy se snadno mohlo zdát, že na „věčné časy“.

Když život mluví autorovi do textu

Kunderův literární návrat do bezprostředně porevoluční Prahy se odehrává v podivuhodně matných obrazech. Pro jednu z postav je nejnápadnějším rysem tehdejšího hlavního města nikoliv například neuvěřitelná zpustlost, ale to, že všude je slyšet a vidět angličtina. To je detail, který se zajímavě shoduje se vzpomínkami Věry Kunderové (zmiňuje dokonce „dvojjazyčné nápisy“, nepřípustné ani za sovětské okupace!), které svěřila Miroslavu Balaštíkovi