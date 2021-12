Někteří sponzoři STAN skrývají skutečné vlastníky. Neprověřovali jsme dárce až k „babičkám“ firem, to nedělá nikdo, říká Rakušan

Na sponzorské dary v celkové výši přes tři miliony korun, které na transparentní účet hnutí STAN přišly po volbách, upozornila MF Dnes. Ta také napsala, že podnikatelům, kteří za dary stojí, v devadesátých letech při privatizaci sítě obchodních domů Prior poskytoval služby tehdejší bankéř a dnes místopředseda STAN Věslav Michalik.

Deník N vazby mezi dárci a Michalikem prověřoval souběžně a nezávisle na MF Dnes zjistil, že jsou mnohem užší a novější – politik s některými z dárců společně podnikal, a to ještě v roce 2015. Vazby vedly přes kyperskou firmu Lowfield Investments, která také podle dřívějšího zjištění Deníku N financovala jeho solární byznys. To Michalika stálo ministerský post, musel rezignovat na kandidaturu do čela ministerstva průmyslu a obchodu.

Vládní hnutí v reakci na texty odmítlo pochybnosti o financích. „Sponzorské dary pro hnutí STAN pocházejí výhradně od firem s dohledatelnou vlastnickou strukturou,“ napsali Starostové a nezávislí před Vánoci v tiskové zprávě.

Toto tvrzení má ale jeden háček – není zcela pravdivé. Deník N vlastnickou strukturu dárcovských firem detailně prozkoumal. A