Odešel Karel Šiktanc, šlechtic české poezie

A podobně šlechetný vztah měl i k jazyku: nikdy se nesnažil dát kýči intelektuální rozměr a naopak tvrdě bránil jazyk. Bylo tomu asi i proto, že zažil dobu, kdy samo slovo bylo podezřelé. Byl – alespoň pro mě, poznal jsem ho až v šedesátých letech – umělcem, který zvěcňoval a přetvářel krásu přesného slova do hmatatelné světské přítomnosti.

Z každého jeho projevu bylo cítit, že věděl, že slovo kultura je odvozeno od colere, pěstovat, obydlovat, starat se, hlídat a chránit, a přesně tak se choval i k českému jazyku, jak naznačuje i název jeho poslední sbírky Ubírati se i předposlední výbor jeho veršů z let 2010 až 2012 Čistec. Nebyl to básník, který by psal v oparu nějakého vytržení. Své verše dlouho a pečlivě cizeloval a mnohokrát si je nahlas přeříkával a přepisoval. O tom jsme taky tenkrát v restauraci na Kampě hovořili, protože