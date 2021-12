Chcete mít neustále svěží a čisté oblečení? A nemusíte s ním ani do čistírny

Chodíte často do společnosti a nechcete pravidelně nosit oblek nebo šaty do čistírny? Potřebujete mít po ruce vyžehlenou a svěží košili? Pak právě vy oceníte inteligentní a stylový osvěžovač oblečení Bespoke AirDresser od Samsungu. Svým moderním designem se hodí do každé domácnosti a nabízí vynikající inteligentní funkce. Navenek působí jako skříňka, která skvěle zapadá do jakéhokoli interiéru a vejdou se do ní tři kusy oblečení, včetně delších kabátů, šatů a rób.

Díky chytré technologii dokáže Samsung Bespoke AirDresser při osvěžování oblečení odstranit prach, až 99 % zápachu i škodlivé mikroorganismy. Navíc oblečení vyhladí, aby nepůsobilo pomačkaně. Aby bylo oblečení svěží a vždy připravené na jakoukoli příležitost, je osvěžovač vybaven funkcí Sanitize. Ta k čištění využívá výkonnou parní trysku (systém JetSteam). Pára o vysoké teplotě proniká hluboko do látky, a kromě osvěžení likviduje choroboplodné zárodky. Bespoke AirDresser takto dokáže ošetřovat i ložní prádlo nebo dokonce kojeneckou výbavu a plyšové hračky.

Pamatuje si vaše preferované cykly

Deodorační filtr umí odstranit 99 % zápachu způsobeného potem, tabákem či jídlem. Filtr je keramický a velmi účinně funguje i ve vlhku či za mokra. Rozkládá částice, které zápach způsobují, a tím zabraňuje tomu, aby se nežádoucí pachy akumulovaly v přístroji. Osvěžovač se navíc dokáže přizpůsobit vašemu životnímu stylu. Díky umělé inteligenci (funkce AI Control) si osvěžovač zapamatuje vaše zvyky (např. nejčastěji používané cykly) a vy pak nemusíte dlouze nastavovat provoz v menu, protože vám přístroj nabídne oblíbená nastavení jako první.

A pokud vlastníte i chytrou pračku značky Samsung, můžete ji k osvěžovači připojit prostřednictvím aplikace SmartThings a pračka vám navrhne optimální sušicí režim na základě právě ukončeného pracího cyklu. Umělá inteligence se uplatní i poté, co přístroj dokončí vlastní čištění. Na vnitřní straně dveří se nachází senzor vlhkosti, který průběžně měří vlhkost oblečení a podle toho inteligentně zkracuje dobu sušení. Veškeré oblečení se tedy usuší v nejkratším možném čase.

Vyčistí i dlouhé oblečení od zimních kabátů po letní šaty

Ať už aktuálně nosíte mohutné zimní kabáty či dlouhé rozevláté letní šaty, oceníte speciální vnitřní prostor nazvaný Long Dress Zone. Šaty, kabáty a další dlouhé kusy oblečení se do běžných osvěžovačů zpravidla obtížně skládají, tady to ale není nutné – Long Dress Zone měří na délku 143 centimetrů, tedy o 20 centimetrů víc než zbylé prostory v přístroji. Samotná skříňka je široká pouhých 44,5 cm a její dvířka pokrývá praktické zrcadlo. Modernímu minimalistickému designu odpovídá i úsporný intuitivní ovládací systém na předním panelu, díky němuž se s osvěžovačem pracuje opravdu snadno, a navíc působí přehledně.

Samsung Bespoke AirDresser je na českém trhu k dostání v provedení Crystal Mirror a jeho doporučená maloobchodní cena je 49 990 Kč. Zájemci jej mohou koupit na oficiálním e-shopu samsung.cz nebo u vybraných prodejců elektroniky.