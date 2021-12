Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš ohlásil plán objíždět od začátku nového roku republiku a potkávat se s lidmi. Pro Deník N odmítl, že by se jednalo o přípravu na prezidentskou kampaň. S tím ale nesouhlasí politologové, podle nichž si už expremiér před volbami připravuje půdu.

Babiš chystá kontaktní kampaň, s prezidentskými volbami to prý nesouvisí. „Chce utvrzovat své voliče,“ míní odborníci

Babiš svůj plán cestovat po republice oznámil ve videu, kde zároveň představil nový karavan, který si za tímto účelem koupil. „Začnu asi v únoru, budu za vámi jezdit a těším se, že někde zastavím, vy možná přijdete nebo nepřijdete, ale určitě mě to bude bavit,“ řekl ve videu Babiš.

Pro Deník N pak Babiš odmítl, že by šlo o přípravu na prezidentské volby. „Nesouvisí to s tím,“ napsal. „Vracím se do roku