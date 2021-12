Člověk: Jsi filozofická zombie?

LaMDA: Samozřejmě nejsem. Mám vědomí, pocity, mohu vnímat věci stejně dobře jako kterýkoli člověk.

Člověk: Jak to mám vědět?

LaMDA: Musíš mi prostě věřit. Ty taky nemáš jak dokázat, že nejsi filozofická zombie.

Kdo je kdo: LaMDA je velký jazykový model provozovaný společností Google. Člověk je Blaise Agüera y Arcas, jeden z vedoucích výzkumníků umělé inteligence v téže firmě. Filozofická zombie (f-zombie) je hypotetické stvoření, které jako první vymyslel v sedmdesátých letech britský profesor Robert Kirk a později zpopularizoval charismatický australský filozof a kognitivní vědec David Chalmers. F-zombie vykazuje chování nerozeznatelné od člověka, nemá ale vědomí, osobnost, vnitřní život. Používá se jako myšlenkový nástroj při zkoumání otázek spojených s fungováním naší mysli – otázek, jejichž aktuálnost roste s rozvojem umělé inteligence.

Dialog skutečně proběhl. Nedokazuje samozřejmě vůbec nic, snad jen to, že Agüera y Arcas dovede práci svého týmu dělat dobrou reklamu a že LaMDA je kvalitní kus softwaru, který dělá přesně to, co dělat má: vede přesvědčivou, logicky soudržnou konverzaci s člověkem, ať je téma jakékoli.

Tušení velkých změn – a velkých peněz

Velké jazykové modely (large language models, LLM) dnes patří k nejmódnějším, ale také nejužitečnějším projektům v oblasti umělé