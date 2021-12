K zemi hleď! Krutý pohled do zrcadla a hořký výsměch lidstvu

Představte si, že se podíváte do zrcadla a ono vám místo odrazu vašeho obličeje dá ránu pěstí. Trochu vás to udiví, možná vykouzlíte na tváři zaražený, ale pobavený úsměv, vždyť to na první pohled vypadá jako legrace. Jenže přijde další rána. Úsměv se zkřiví rozpaky. A ještě jedna navrch. A znovu. A tímto způsobem to bude pokračovat další dvě hodiny.

Váš obličej a vlastně celá hlava podle toho budou také vypadat, otřes mozku nejspíše… I když si nejste jisti, co se přesně stalo, určitě to bude nový, zajímavý typ zážitku. Kocovina z toho nejlepšího šampaňského, díky němuž jste sice nahlédli do páté dimenze vědomí, ale teď vašemu mozku pomalu začíná docházet, že o nic z toho nestál a že by mnohem raději přišel na to, jestli vůbec existuje způsob, jak vás postavit znovu na nohy.

Přesně tohle s vámi udělá film K zemi hleď!, který právě odstartoval svou globální slávu na Netflixu. Nemůžete říct, že