Americký deník: Tisíc způsobů, jak odmítnout. „Ne“ mezi nimi není

Že jsou Američané v běžné mezilidské komunikaci ohromně milí a příjemní, to je známá věc. Já ale potřebovala přijít na to, jak to dělají. Co přesně říkají, že to zní tak laskavě a neútočně? Jak odmítají, čím vyjadřují nesouhlas? Tohle jsem za ty roky vypozorovala.