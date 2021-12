Notes: Dnes o Putinovi, stresu a o tom, co vás čeká mezi svátky

Je toho hodně. Všeho. Hodně událostí, hodně zpráv, hodně věcí, na které je dobré mít názor, ale i hodně věcí, na které je lepší názor raději nemít, než získáme dost informací. Venku je hodně lidí, hodně velká zima, hodně stresu, aby se vše stihlo, zařídilo, abychom se otestovali, než se přes svátky sejdeme s našimi rodinami.

Aby toho na nás nebylo tolik, kolegyně Karolína Klinková před časem sepsala návod, jak se na druhé covidové vánoce vlastně připravit. A mluví o tom i s Filipem Titlbachem v dnešním Studiu N. Dozvíte se, že Vánoce nemusejí být ani šťastné, ani veselé. Stačí, když nějaké budou. Podle expertů jsou Vánoce a dovolená paradoxně jedny z největších stresorů roku. Lidé už asi holt mají v povaze, že si ty nejpříjemnější věci vždycky co nejvíc znepříjemní.

Válka nebude, pokud se Rusko neocitne v ohrožení, prohlásil v předvánočním proslovu Vladimir Putin. To je skvělá zpráva takhle před svátky klidu a míru. Zopakoval, že je Donbas ruské území, a prohlásil, že Rusko s pandemií bojuje lépe než zbytek světa. Zdá se, že je svět podle Vladimira Putina úplně jiným světem, než ve kterém žijeme my ostatní.

Rusko má partii rozehranou na mnoha frontách, píše ve svém textu Jan Wirnitzer. Jednotky, které rozestavělo u hranic s Ukrajinou, jsou útokuschopné. Odborníci jsou ale ohledně scénáře frontálního útoku na Ukrajinu skeptičtí: Rusko má totiž více možností. Chce ale být připraveno.

Kolegyně Eva Mošpanová zase přinesla rozhovor s profesorem Vladimírem Mihálem, který se už třicet let věnuje dětské onkologii. Rozhovor s ním je navzdory tématu překvapivě plný naděje. Jako zázrak popisuje to, jak obrovský pokrok léčba leukemie za ta léta urazila. Poslední rok ho ale naplňuje obavami nedůvěra lidí k vakcínám.

Právě důvody, které vedou lidi k popírání pandemie nebo odmítání očkování, probral v dvojrozhovoru s analytikem Františkem Vrabelem ze společnosti Semantic Visions a mluvčím skupiny Čeští elfové Bohumilem Kartousem kolega Jan Moláček. Řeč byla i o tom, jak šíření dezinformací někdy pomáhají sami vědci: ať už vědomě, nebo nevědomky. „Žijí ve své uzavřené vědecké bublině a jsou zvyklí debatovat o problémech s lidmi s podobnou zkušeností, podobnými znalostmi a podobným intelektem. Nyní ale z vědeckých bublin vystupují a mluví stejným jazykem, jen ne se sobě rovnými, nýbrž s širokou populací, která jim vůbec nerozumí,“ říká mimo jiné František Vrabel.

Mezi svátky pro vás pak chystáme hned několik speciálních vydání tištěného Deníku N: 27. prosince to bude speciál s rozhovory, 28. prosince bude speciál Petra Koubského, který rekapituluje dva roky s covidem, načež 29. prosince vás čeká vědecký speciál.

Mezi svátky pro vás pak chystáme hned několik speciálních vydání tištěného Deníku N: 27. prosince to bude speciál s rozhovory, 28. prosince bude speciál Petra Koubského, který rekapituluje dva roky s covidem, načež 29. prosince vás čeká vědecký speciál.

30. prosince budeme na našich stránkách bilancovat dění ve světě, 31. potom dění v České republice. A samozřejmě s vámi budeme i v novém roce!

Za celou redakci Deníku N vám přeji příjemně strávené Vánoce a co nejméně stresu s nimi spojeného.