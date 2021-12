„Řekni, kde ti ptáci jsou.“ Ornitologové se ptali pamětníků na mizející druhy, vytlačuje je nešetrné zemědělství nebo oteplování

Za pozorováním a kroužkováním ptáků jezdí jednačtyřicetiletý ornitolog Jiří Reif hlavně do polí a lesů v Čechách, vydal se už ale i do mokřadů podél velkých řek v Polsku nebo do vzdálených horských lesů a savan v Africe.

I tak ale s mírnou závistí pročítá vzpomínky svých předchůdců. „Dřív byla pestrá, zajímavá krajina všude za domem. Když se člověk podíval za roh, byl v přírodě,“ popisuje biolog s tím, že v Praze kvůli tomu trochu trpí, za zajímavým pozorováním prý musí jet z města alespoň hodinu.

Ještě v půli minulého století tomu ale bylo jinak. Poutavě to líčí například nyní osmaosmdesátiletý zoolog, spisovatel a skaut Miroslav Nevrlý ve své knize Moje ptačí roky. „Spolu s Ottou Kadlecem chodili po Praze a kroužkovali. Místa, která popisují, se už úplně proměnila. Vypráví, jak kladli sítě a sklapovací pasti, pozorovali tah slavíků v křoví nebo na Letné různé druhy ptáků, které bychom tam už dnes nenašli,“ popisuje Reif z Univerzity Karlovy.

Jistota, s níž Nevrlý v knize popisuje detaily, ho přivedla k myšlence, že podobné vzpomínky musely zůstat v paměti i jiným. Obrátil se proto na šéfa České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeňka Vermouzka, zda by ho s takovými lidmi ze sdružení nepropojil. Ten nadšeně souhlasil a vytipoval