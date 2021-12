Putin: Donbas je ruské území, otrava je uzavřené téma а nepřítel je na prahu našeho domu

Rusko se popralo s pandemií lépe než zbytek světa, soudí jeho prezident Vladimir Putin (ačkoliv jeho země má 5. nejvyšší počet obětí na světě). Nepřátelé se k jeho zemi přibližují ze všech stran, ale on se jich prý nebojí – Rusko lze dle něj rozložit pouze zevnitř a to on prý nedovolí.