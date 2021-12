Svět si kreslí a fotí ruské jednotky kolem hranic Ukrajiny. Odvádí to pozornost od dalších cílů Moskvy

Ruská 41. kombinovaná armáda je uskupení jednotek, které má několik motostřeleckých brigád, raketovou brigádu, dělostřelectvo i protivzdušné síly, logistiku a pluk ochrany před jadernými, biologickými a chemickými zbraněmi.

Sídlí v Novosibirsku, daleko za Uralem. Jenže teď jsou její části rozmístěné u hranic Ukrajiny a Běloruska, u města Jelňa. Od jarního cvičení, na které na západ Ruska vyrazila.

41. kombinovaná armáda je součástí sil rozmístěných nyní kolem východní poloviny Ukrajiny jako čelisti – jen sklapnout. Z Kavkazu na Krym podle německého listu Spiegel přesunulo Rusko prvky dalších dvou armád – 49. ze Stavropolu a 58. z Vladikavkazu, opět kombinovaných, tedy majících obrněnce, raketomety, děla, průzkum. U Voroněže jsou prvky 1. gardové tankové armády. Na cestě je – podle poměrně detailního přehledu britského Guardianu – i vzdušně výsadková brigáda…

Ruské pozemní síly se dělí do pěti vojenských okruhů. Mezi ně je rozděleno celkem 16 armád a sborů (číselná označení armád tak neodrážejí počet). Přídomek „gardová“ u jednotky značí, že je elitní.

Úvahy, jestli těch 70 až 100 000 ruských vojáků u hranic Ukrajiny, s rezervisty brzy možná až 175 000, je schopných rozsáhlého útoku proti Ukrajině, jsou svým způsobem iluzorní.

„Kdyby ruské jednotky rozmístěné u hranic Ukrajiny nebyly schopné útoku, Západ by to ze satelitních snímků a zpravodajských informací věděl. A kdyby ruské síly nepředstavovaly kredibilní hrozbu, nikdo by jim to nevěřil. Pro Rusko, i když je to dražší, je nutné