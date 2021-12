Notes: o mírných silvestrovských omezeních i dámských vložkách z hmotných rezerv

Mírně omezený Silvestr. Nová vláda představila protiepidemická opatření, která budou platit o Vánocích a na konci roku. Co z toho pro nás plyne? Otevírací doba obchodů i počet účastníků silvestrovských večírků se omezí, pro očkování třetí dávkou si pak po 27. prosinci může jít každý občan České republiky, kterému uplynulo pět měsíců od druhé dávky a je starší 30 let. Je toho mnohem víc, přesto to podle některých odborníků není stále dost. Podrobnosti najdete v textu Ivy Bezděkové.

Vánoce na infekci. Primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle vydal loni v říjnu spolu s kolegy Výzvu z první linie. Po více než roce spolu s vrchní sestrou infekčního oddělení Janou Lískovcovou v rozhovoru pro Deník N popisují, co se od té doby (ne)změnilo. Na to, jak se liší problémy, s nimiž se lékaři v covidových odděleních nyní potýkají, i jak dlouhodobé vypětí zdravotníci snášejí, se ptala Adéla Karásková Skoupá.

Boj s inflací. Česká národní banka opět významně zvýšila základní úrokovou sazbu, tentokrát o jeden procentní bod. Nově dosahuje 3,75 procenta. ČNB tímto pokračuje v boji s vysokou inflací, píše pro změnu naše ekonomická redakce. Centrální bankéři sazby zvýšili už popáté a svým krokem prý znovu překvapili také analytiky.

Vložky od hmotných rezerv. Právě ty rozdávají lidem v Česku potravinové banky. Správa státních hmotných rezerv nakoupila na základě rozhodnutí bývalé vlády šest milionů menstruačních vložek. Největší poptávku zaznamenala Česká federace potravinových bank podle své ředitelky Veroniky Láchové na Ostravsku. I když ministerstvo financí před rokem mluvilo o tom, že na ně má být nižší DPH, dosud se tak nestalo. O tom, že nedostatek hygienických potřeb řeší ženy nejen v Česku, psala Anna Sochorová.

Dvě volby a jedna oslava

Pokusné balonky letí k Hradu. O tom, proč je dobré nepodceňovat různé přihlášky do boje o Hrad, píše Honza Wirnitzer. Vicepremiér Vít Rakušan sice dnes možnou kandidaturu vyloučil, zájemců je ale pořád dost, a jak kolega upozorňuje, v nesmělých pokusných baloncích je víc politické taktiky, než by se na první dobrou mohlo zdát.

Souboj docentek klasické filologie. Na funkci děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity kandidují poprvé v historii pouze ženy. Po 25 letech tak bude mít prestižní fakulta druhé největší české univerzity děkanku. Nejen o tom, že počet žen ve funkcích na univerzitách a v akademickém prostředí v posledních letech stoupá, píše kolegyně Jana Ustohalová.

Lékaři bez hranic slaví. Dnes je to přesně 50 let, co malá skupina lékařů a novinářů založila mezinárodní humanitární organizaci známou také jako Médecins Sans Frontières. Jakým výzvám ve 21. století čelí a co nejvíc komplikuje práci humanitárních pracovníků, popsal ve velkém bilančním rozhovoru s Deníkem N mezinárodní prezident organizace Christos Christou.

Letem světem

Sovětský svaz = Rusko? Putin řinčí zbraněmi, zbytek světa je v pozoru. Už několik měsíců svět na západ od ruských hranic s obavami sleduje šikování vojáků nedaleko Ukrajiny. A prezident Vladimir Putin svými slovy situaci vůbec neuklidňuje, ba naopak. Jako obvykle z napětí obvinil „agresivní politiku Západu“ a slíbil tvrdou reakci, což se statisícem vojáků u hranic nelze brát jako planou výhrůžku. Nedávno navíc prohlásil, že rozpad SSSR byl „kolapsem historického Ruska zvaného SSSR“.

Putin nyní žádá NATO, aby v rámci bezpečnostních záruk garantovalo nepřijetí Ukrajiny a vyřazení zemí, které do Aliance vstoupily po roce 1997 (tedy i České republiky) a které spadaly do někdejší sovětské sféry vlivu. Ruský prezident ale nezmiňuje, že jeho země se v současnosti k bezpečnostním zárukám staví po svém (namátkou podporou diktátora Asada v Sýrii, válkou na východě Ukrajiny či okupací Krymu, části Gruzie nebo Moldavska). Slovenský kolega Mirek Tóda popisuje, jak Putinovo úsilí o novodobý pakt Molotov–Ribbentrop vnímají experti.

Kimčongunismus do uší. Pokud jste tento týden ještě nečetli vynikající text o první dekádě Kim Čonguna, máte další šanci. O příběhu syna „drahého vůdce“ a severokorejského diktátora Kim Čongila si můžete tentokrát poslechnout ve Studiu N. S reportérkou zahraniční redakce Magdalenou Slezákovou si povídal Filip Titlbach.

Co si přečtete v tištěném vydání

Kontext N:

Vánoce nemusí být ani šťastné, ani veselé. Jak zvládnout další svátky s covidem?

Nemyslete si, že byste mohli stihnout všechno

Proč dala část žen vale barvám na vlasy?

