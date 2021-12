Lidská práva a státní zvůle. O 150 letech německého parlamentarismu

Je skoro až s podivem, jak často se v německém veřejném prostoru objevuje pojem „právní stát“ a jak velkou váhu přikládají Němci všemu, co si pod tímto pojmem představují. Kdo sleduje jejich diskusi zvenčí jako nezúčastněný pozorovatel, může nabýt dojmu, že to s tím „právním státem“ Němci přehánějí, nebo že je to dokonce jejich posedlost, až fetiš. Ovšem společenská shoda na tom, že vláda práva má být tím nejdůležitějším rysem státní moci, není vůbec samozřejmá. Německo k ní došlo reflexí mnoha historických chyb. O to hlouběji je nyní zakořeněna. Berlínský zpravodaj Deníku N Pavel Polák se ohlíží za 150 lety německého parlamentarismu.