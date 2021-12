Covidové drama 2021: O vědcích, kteří se neshodnou, a zmatených lidech, kteří už jim možná neodpustí

Místo: nejmenovaná země v Evropě. Scéna připomíná televizní studio při diskusním pořadu: stolek, tři křesla, pultík pro moderátorku, hlediště s diváky. Karafa s vodou, sklenky. Lze přidat mírně zvadlé květiny ve váze nebo jinou všední dekoraci. V rohu vykukuje kamera na stojanu. Kabely, reflektory, pracovní atmosféra.

Čas: právě teď.

Osoby:

CASSANDRA, MODERATA, BRUTUS: diskutující experti. Jejich odbornost neznáme, ale všichni patří k uznávané vědecké špičce. Dá se odhadnout, ale opravdu jen odhadnout, že Cassandra je bioložka, možná specializovaná na virologii. Moderata se nejspíše více zabývá matematikou, daty, možná je biostatistička. Brutus by mohl být lékař, právník nebo obojí najednou.

LIVIA: redaktorka.

PASSIONATA, SIMPLEX, DUPLEX, PERPLEX, RUSTICUS: diváci.

Vulgarismy přepisujeme značkou xxx.

—

LIVIA: Vážení diváci, dobrý večer. Hosty naší dnešní diskuse o tom, jak rozumět pandemii covidu a co s ní dělat, jsou tři vysoce kvalifikovaní odborníci, paní Cassandra, paní Moderata a pan Brutus. Mé jméno je Livia a budu vás pořadem provázet. Všichni doufáme, že než skončí, budeme mít trochu víc jasno v zapeklitých otázkách, které…

PASSIONATA (z publika): Okamžik! Než začnete, chci oznámit, že někteří diváci v předsálí korzovali bez respirátorů. Nasadili si je až na mé důrazné upozornění, a to velmi neochotně. A támhle dokonce vidím pána, který ho má i teď pod bradou. (Ukáže na SIMPLEXE.)

LIVIA: Ano. Jistě. Přátelé, prosím vás, buďte tak laskavi a dbejte všech nařízení. Je to ohleduplné, a hlavně je to povinné. (Stranou mimo mikrofon.) To bude dneska vopruz, tohleto.

SIMPLEX z hlediště něco vykřikuje. Kromě různých xxx se dají rozpoznat slova totalita a brutalita.

LIVIA (pokývne směrem, kde tušíme pořadatele, a udělá velmi srozumitelné gesto): Prosím všechny diskutující o jejich úvodní slovo.

CASSANDRA: Pojďme k věci, na zbytečné řeči není čas. Naše země zvládá pandemii hůř než většina ostatních. Zemřelo mnoho lidí a denně umírají další. Z toho, co se dělo po dva uplynulé roky, jsme se nepoučili. Už se zase plní nemocnice nad přijatelné meze. Zdravotníci a laboratoře pracují bez oddechu, přitom ještě čelí nadávkám a útokům. Lůza – promiňte, jinak to nazvat nemohu – vyhrožuje vědcům, šikanuje hygieniky, poškozuje systém očkování. Nastupující varianta omikron situaci dále zhorší, dají se čekat další tisíce mrtvých. Jedinou cestou je tvrdší vymáhání všech pravidel a hlavně povinné očkování celé populace. Apeluji na vládu, aby ho zavedla co nejdříve.

BRUTUS: Tohle nebezpečné přání se vám bohužel asi splní. Přestože nám nedávno slíbili, že se to nestane.

CASSANDRA: Protože nepočítali s tím, kolik zabedněnců u nás žije.

BRUTUS: Jiné výrazy bych od vás ani nečekal, paní kolegyně. Souhlasím, že pandemie je velký problém a je pro naši zemi devastující. Zdaleka nejen zdravotně, ale také společensky a hospodářsky. Způsob, jakým s pandemií dosud bojujeme, je ale