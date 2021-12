Notes: Proteiny proti covidu, Rusko proti Evropě a jedna Popelka lepší než druhá

Moc dobrých zpráv z té naší země v posledních letech nepřichází (už ani ten hokej nám nejde jako zamlada), a tak potěší i takové, za něž se člověk aspoň nemusí stydět. Ovšem ta, o níž píše kolega Petr Koubský, skutečně stojí za to.

Naděje z Bohumile. Proticovidové vakcíně americké firmy Novavax, která se vyrábí v jejím závodě v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy, udělila včera Evropská léková agentura EMA podmíněný souhlas k použití. Je vůbec prvním proteinovým preparátem tohoto druhu, který příslušný certifikát získal. A mohl by být nadějí pro ty, kteří zatím očkování odmítají. Přečtěte si proč.

Další Vánoce od rodiny. A tu naději potřebují nejen lidé, kteří se s covidem dostávají až na jednotky intenzivní péče, ale i lékaři a zdravotní personál snažící se vrátit je zpět do života. Muži a ženy, z nichž mnozí ani letos nebudou se svými dětmi na Štědrý den u společného stolu, kteří se už řadu týdnů opět pořádně nevyspali, neodpočinuli si… Co je drží nad vodou, pomáhá jim vyškrábnout poslední zbytky sil, nenechá je propadnout zoufalství, zjišťovala v jedné z největších nemocnic v zemi Adéla Karásková Skoupá. Sepsala o tom reportáž, při níž člověka mrazí.

Rusko straší Evropu. Mráz po zádech ovšem běhá i při čtení požadavků ohledně bezpečnostních záruk, se kterými nedávno přišlo Rusko. Chce, aby se Evropa vrátila do geopolitických hranic před rokem 1997, tedy do doby, kdy bývalé země sovětského bloku včetně Česka ještě nebyly součástí NATO ani EU. A pokud se to nestane, tak… více si přečtete v komentáři politického geografa Michaela Romancova.

Spor mezi ministry. Zajímavá situace se rýsuje v nové vládě. Policie na základě trestního oznámení podaného Piráty prověřuje způsob, jakým Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond uděloval dotace holdingu Agrofert. Po jistou dobu fond vedl i budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který společně s Piráty v novém kabinetu usedne. Více zjišťovala Zdislava Pokorná.

Šance navzdory pověsti? Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dnes svým zaměstnancům vysvětloval, proč se pokusil na šéfku zpravodajství angažovat Jitku Obzinovou, která v minulosti prokazatelně nutila podřízené, aby uveřejňovali zkreslené informace. Zavoral je stále přesvědčen, že si Obzinová zasloužila dostat šanci navzdory své pověsti.

Dvakrát o norské Popelce. Velký ohlas vzbudila před časem informace, že Norové natočili remake filmové pohádky režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Bez té české si Norové Vánoce podobně jako Češi prostě neumějí představit (autor tohoto notesu prožil na Vánoce 1988 v norském Bergenu menší kulturní šok, když se ráno probudil a z televize na něj mluvila Libuše Šafránková česky, protože ve Skandinávii se ani pohádky nedabují).

V čem se ta norská liší od českého originálu, co má navíc a o co naopak přišla, to se ve své recenzi pokusil shrnout filmový a televizní kritik Martin Svoboda.

Naše spolupracovnice ve Skandinávii Albína Mrázová zase vyzpovídala jednoho z producentů nového filmu Pettera Borgliho. Dozvíte se například, jak to bylo s kauzou homosexuálního polibku a údajných dvou verzí filmu.

Rekordman z Národního muzea. A na závěr si třeba můžete přečíst rozhovor s Michalem Lukešem, nejdéle sloužícím ředitelem Národního muzea. V jeho čele stojí už devatenáct let, od svých šestadvaceti. A výčet toho, co zde udělal, je hodně dlouhý. Ptali jsme se, jak by taková instituce, strážkyně národních dějin, měla vypadat v budoucnu.

Sex, drogy, rock’n’rolljsem nebral doslova. Jeden z nejlepších českých rockových a bluesových kytaristů Luboš Andršt, který hrál i s legendárním B. B. Kingem, zemřel v pondělí 20. prosince. Připomínáme ho rozhovorem, který s ním před dvěma a půl lety vedla Lenka Vrtišková Nejezchlebová.

Co dalšího by vás nemělo minout

Nastal zimní slunovrat a začala astronomická zima, Slunce v 16.59 kleslo až k obratníku Kozoroha. V tomto období je na severní polokouli nejkratší den a Slunce dosahuje nejnižší polední výšky nad obzorem, oznámil ČHMÚ.

Vědci objevili na pláži ve Velké Británii dosud největší zkamenělinu obří mnohonožky Arthropleura. Vážila 50 kilogramů a byla dlouhá až 2,7 metru, po Zemi chodila před 326 miliony let, informoval britský deník Guardian.

Policie podruhé odložila prověřování údajného zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krym. Rozhodnutí není pravomocné, Babišův advokát František Dohnal proti němu podal stížnost, napsaly HN.

Ceny plynu pro evropský trh vystoupily na nová maxima. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním v lednu překročil 170 eur (4290 Kč) za MWh, informovaly České noviny.