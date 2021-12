Rok změny. Petr Fiala překreslil politickou mapu Česka, volby přinesly prozápadním voličům úlevu

Když Petr Fiala v lednu 2014 při své kandidatuře do čela ODS sliboval návrat této pošramocené politické značky na výsluní, vyvolávalo to u části společnosti přinejlepším pobavené úsměvy nebo velkou dávku skepse. Před osmi lety byla totiž česká pravice velmi oslabená. Občanští demokraté po potupném konci vlády Petra Nečase klopýtali těsně nad hranicí volitelnosti.

Fiala, který do ODS vstoupil jen krátce před svým zvolením do jejího čela, označil v kandidátském projevu na olomouckém kongresu návrat do popředí české politiky za běh na delší trať. „Buďme netrpěliví, pokud jde o řešení vnitřních problémů ODS a o návrat naší akceschopnosti. Ale buďme trpěliví, pokud jde o náš návrat do čela české politiky. Spadli jsme hluboko, zklamali jsme voliče, dovolili jsme vyrůst soupeřům. Je před námi mnoho drobné, každodenní a dlouhodobé práce,“ říkal tehdy novopečený poslanec ODS.

„Stojíme na novém počátku, máme jenom jeden pokus a ten začíná právě teď,“ dodal tenkrát Fiala. Po osmi letech lze konstatovat, že jeho pokus byl úspěšný. Obě opoziční koalice dokázaly v říjnu 2021 prolomit politickou dominanci Andreje Babiše krytou prezidentem Milošem Zemanem. Petr Fiala sestavil vládu s pohodlnou sněmovní většinou, svůj „kabinet změny“. Jak se jim to podařilo?

„Černé scénáře“

Jakkoli to zpětně může vypadat zcela samozřejmě, až do říjnových voleb rozhodně nebylo jisté, že hnutí ANO se svými potenciálními partnery spadne na pouhých 92 sněmovních mandátů. I po letech vládnutí za přímé či nepřímé účasti Andreje Babiše, po všech kauzách kolem jeho osoby a po covidové krizi hnutí ANO stále (s výjimkou pár měsíců letos na jaře) získávalo v průzkumech přes čtvrtinu všech voličů.

Několik let se v podpoře politických stran v podstatě nic zásadního neměnilo. Andrej Babiš měl až monolitickou podporu některých voličských skupin, opozice byla roztříštěná a nezdálo se, že by mohla sílu hnutí ANO zdolat. Jedním ze zlomů, zpětně viděno, se stalo sestavení obou opozičních koalic během loňského podzimu a zimy. Babišovi soupeři se spojili a stali se reálnou politickou silou.

Samotná předvolební kampaň už byla do velké míry očekávatelná. Obě opoziční koalice volby vykreslovaly jako možnost zúčtovat s érou premiéra Babiše, ten naopak ve velmi ostré negativní kampani varoval před nástupem opozičního bloku.

Na jedné straně tak vzduchem létala varování před třetím volebním obdobím vlády ANO. Na straně druhé se podle rétoriky ANO za hranicemi už šikovali migranti lační po