Princezny nemají jen přikyvovat a čekat, co udělá princ. Nová Popelka má být vzorem pro moderní dívky, říká producent

Na co se v rozhovoru ptáme?

Jaké jsou zásadní rozdíly mezi původní českou a novou verzí.

Čím by Popelka mohla jít příkladem současným dívkám.

Jak to bylo s kauzou homosexuálního polibku a údajných dvou verzí filmu.

Jakou roli hraje původní česká verze Tři oříšky pro Popelku v norské kultuře?

Je to něco, co všem říká, že Vánoce jsou tady. Česká Popelka se vysílá vždycky během Štědrého dne, někdy v poledne. Je to dabovaná pohádka, ale ne tím způsobem, jak dělají dabing Češi. Náš dabing čte jen jeden herec, který namlouvá všechny postavy. Takže děti nemusejí číst titulky a je to nejspíš důvod, proč je tato pohádka tak oblíbená.

Všechny ostatní pohádky jsou s titulky?

Některé ano, ale tady jde hodně i o toho konkrétního herce, který dělá dabing. Je v tom něco výjimečného. Navíc ta pohádka je i moc pěkná.

Když jste nyní dělali remake Tří oříšků, snažili jste se film nějak změnit, nebo je to „totéž, jen s norskými herci“?

Je to stejný příběh, ale naši scenáristi měli samozřejmě svůj vlastní pohled na věc a