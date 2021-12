Norská Popelka není stroj času do dětství, nýbrž pocta i vylepšení. I když přišla o humor a rošťáctví

Tři přání pro Popelku, norský remake česko-německé klasiky z roku 1973, to u nás nebudou mít snadné. Hlasy, které se k nové pohádce dosud měly potřebu vyjádřit, často neskrývaly určitý obranářský reflex – jako by bylo v našem národním zájmu, aby byla severská verze co nejhorší a stvrdila legendu „pohádkové velmoci“, jak Česko, potažmo Československo chceme vnímat. Touhle paličatostí ale nakonec škodíme jen sami sobě.