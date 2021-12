Rok 2021 měl být pro českou i globální ekonomiku časem oživení. Příchod vakcíny proti covidu a zotavení průmyslu dávaly naději, že se hospodářství zvládne z koronavirové krize rychle otřepat. K tomu ale došlo pouze částečně. Pro Českou republiku byl uplynulý rok především ve znamení prudkého zadlužování. Přinesl ale také reflexi, jakým směrem by se mělo hospodářství ubírat. Lekci si z letoška může odnést především průmysl.

Jistoty české ekonomiky dostaly těžkou ránu. Letošek ale ukázal, kudy by měla jít dál

Zatímco vloni automobilový průmysl zastavily lockdowny a obavy z šíření koronaviru na pracovištích, letos byla situace ovlivněná především přerušením dodavatelských řetězců. Průmysl byl nejvíce zasažen nedostatkem čipů, který se nejsilněji projevil ve výrobě automobilů. V té ale chyběly například také olejové filtry nebo čalouněné díly.

Výroba mikročipů se stále nedostala do normálu, zvýšenou poptávku totiž nestíhají uspokojovat světové výrobní kapacity, reakce nemůže být okamžitá. „Dochází k prodloužení dodacích dob u strojů a zařízení (určených na výrobu mikročipů, pozn. red.), o které je velký zájem. Nyní tedy hovoříme minimálně o jednom a půl roce,“ řekl v létě Deníku N viceprezident rožnovského závodu na mikročipy On Semiconductor Aleš Cáb. Podnik investuje do rozšíření svých výrobních kapacit, v německém Sasku otevřela novou továrnu společnost Bosch.

Nezáleží přitom jenom na objemu výroby, jednotlivé čipy totiž nejsou zaměnitelné. V autech je jich navíc potřeba stále více. Nejen v řídících jednotkách a palubních počítačích, ale také například v klimatizaci, elektrickém ovládání oken nebo zpětných zrcátkách.

Přerušení výrobních kapacit automobilový průmysl zasáhlo významně. Za prvních jedenáct měsíců letošního roku se v Česku vyrobilo 1,024 milionu aut. To je téměř o tři procenta méně než za stejné období v loňském roce, který byl ovšem také ovlivněný covidem. Letos se výroba aut dostala na úroveň roku 2014.

Česko přitom patří v rámci Evropy mezi země, které jsou na tomto odvětví nejzávislejší. Zatímco na celounijním hrubém domácím produktu se automobilový průmysl podílí necelými sedmi procenty, v případě České republiky je to přes devět procent. Špatná situace tak sráží i celkové výsledky českého průmyslu.

S pokračováním koronavirové krize a výpadků výrobních řetězců přitom bude evropský automobilový průmysl v problémech nejspíše i v roce 2022. Podle vyjádření koncernu Volkswagen by mohl být příští rok ještě horší než ten letošní.

Ke konci roku se v mladoboleslavské Škodě Auto začalo mluvit o