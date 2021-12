Do letectva US Air Force nastoupila Češka. „Jsem na sebe hrdá,“ říká

Můj život je tisíc malých náhod, které zapadly do sebe. Nikdy jsem si nemyslela, že se bude vyvíjet zrovna takhle, říká nová členka amerických vzdušných sil – US Air Force – Markéta Monroeová. Je jí třicet, do USA původně jela navštívit tetu a už tam zůstala.