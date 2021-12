Rozumět číslům není matematický problém, ale otázka naší vlastní zvídavosti, říká autor knihy Jak spočítat svět

V rozhovoru se dočtete: Zda se lidé díky pandemii naučili lépe rozumět grafům.

V čem statistika během pandemie selhala a co se jí naopak podařilo?

Jak popírači změny klimatu převzali taktiku tabákového průmyslu.

Proč by lékaři, soudci a novináři měli mít trénink ve zvládání emocí a předsudků?

Mohl by algoritmus nahradit rozhodování živých soudců?

Jak jste si představoval čtenáře, kterému vyprávíte příběhy ve své knize?

Jako někoho, kdo čte noviny nebo zprávy na sociálních sítích, poslouchá rádio, dívá se na televizi a setkává se s množstvím čísel, ale není si jistý, kterým může věřit a kterým ne. Snažím se svou knihou dokázat, že to není příliš složité. Člověk musí v první řadě rozumět tomu, jak on sám čísla vnímá a jaké jsou jeho vlastní motivace a předsudky. Rozumět číslům není matematický problém, ale otázka naší vlastní zvídavosti a toho, zda se snažíme porozumět i vnějšímu kontextu.

Knihu začínáte mimo jiné úvahami o pandemii v době, kdy se teprve rozjížděla první vlna. Uplynul více než rok – jak se na ni díváte teď? Podařilo se analytikům zvládnout výzvu, kterou pandemie představovala?

Myslím, že pandemie nás naučila, jak důležitá jsou kvalitní data. Viděli jsme příklady, kdy se věci podařily, ale i selhání. V jednom i ve druhém případě to bylo poučné.

Podívejme se na to, kdy věci nevyšly úplně tak, jak měly. Ve Spojených státech amerických jsme byli zpočátku svědky toho, že vláda ani nevěděla, jaký počet testů byl proveden nebo kolik lidí je v nemocnici. Z pohledu statistiky to byl horor. Neznali jsme základní údaje, tedy počty pozitivních případů. Samozřejmě, bylo několik zemí, kde vládl podobný chaos, ale v případě USA to bylo zvláště patrné i překvapivé. Zejména když si uvědomíte, kolik