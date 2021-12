Evropa se bojí varianty omikron, my na ni v Česku odpovídáme opatrnou výzvou k zodpovědnosti a snížením počtu PCR diskriminačních testů. Sloučením Monety a bankovní části PPF vzniká třetí největší česká banka. EMA schválila vakcínu Novavax, bude se jí očkovat i v Česku.

Notes: Přichází Moneta. Přichází Novavax. A přichází také omikron. Co který z nich přinese, nevíme

A dále: dva hluboké pohledy do současného Polska, ruští hokejisté v sovětských dresech, nezájem o oddlužení v Brně. Z práce svých kolegů vybral a okomentoval Petr Koubský. Ale než budete číst dál, přijměte prosím vánoční videopřání od Deníku N! (Fakt si ho pusťte, nebudete litovat.)

MONETA MONEY BANK SE SPOJUJE S BANKOVNÍ ČÁSTÍ PPF, což je Air Bank, český a slovenský Home Credit a fintechová společnost Benxy. Vzniká tak třetí největší banka na českém trhu. Skupina PPF v ní bude mít velké slovo a mohla by ji i ovládnout.

VARIANTA OMIKRON, NEJNOVĚJŠÍ PODOBA VIRU SARS-COV-2, straší Evropu. Právem? Tomu se věnujeme v několika článcích. Jeden z nich se snaží shrnout vše, co se o nové podobě koronaviru zatím ví z biologického a lékařského pohledu. Druhý upozorňuje na to, že právě s příchodem omikronu se v Česku snížilo procento vzorků testovaných pomocí diskriminační metody PCR, což je způsob, jak novou variantu včas poznat. Třetí článek je komentářem k aktuální covidové politice ministra Válka. Ze všech tří byste si měli odnést stejnou zprávu: nejistota je veliká, opatrnost nutná, očkování velmi vhodné.

V BRNĚ NEPROBÍHÁ TZV. MILOSTIVÉ LÉTO USPOKOJIVĚ. Možnosti minimalizovat své dluhy vůči státu, samosprávám a některým dalším subjektům, například dopravnímu podniku, tam využilo povážlivě málo lidí – jen desítky. To je velký rozdíl proti situaci v Praze. Zjišťovali jsme, kde je příčina této disproporce.

LÉKOVÁ AGENTURA EMA DOPORUČILA VAKCÍNU NOVAVAX k použití u dospělých. I v Česku tak přibude pátá vakcína. Naše vláda má objednáno 370 000 dávek. Očkovací látka je na jiném principu než všechny dosud používané, jde o tzv. proteinovou vakcínu.

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ VLASTIMIL VÁLEK (TOP 09) JE SPOLEČNÍKEM FIRMY, která školí lékaře. To je s funkcí ministra neslučitelné, Válek si je toho vědom a sdělil nám, že svůj byznys ukončí.

Naše publicistika

V jaké situaci je Fialova „vláda změny“, s čím se musí vypořádat, co od ní můžeme čekat a co ne? V dnešním dílu podcastu Studio N o tom hovoří s moderátorem Filipem Titlbachem kolega Jan Tvrdoň.

Polský parlament přijal zákon o vlastnictví mediálních firem, který de facto zakazuje soukromou televizní stanici TVN, nejdůležitější sdělovací prostředek v zemi mezi těmi, jež jsou kritické k vládě. Vlastníkem TVN je americká společnost Discovery. Proti zákonu protestují lidé na demonstracích, milion Poláků podepsal petici, kriticky se ozvali američtí politici. TVN je největší americkou investicí v Polsku a zákon porušuje smlouvu mezi oběma zeměmi o ochraně investic, důležitější je ale jeho politický rozměr, píše komentátor Petr Janyška.

Dlouhým a náročným čtením je reportáž – rovněž z Polska – zaměřená na vztahy mezi tamními LGBTQ aktivisty, státem, katolickou církví a veřejností. Z úst katolického kněze tam zazní příznačný výrok: „Duhová vlajka se stala symbolem ohavností, narušených a zvrácených činů.“ Článek Veroniky Tupé určitě nevynechte, je cennou sondou do sousední země, která je nám blízká i vzdálená zároveň.

Před třemi týdny zmizela v jižním Londýně česká zdravotní sestra. Její tělo se později našlo v parku. Předběžné policejní vyšetřování konstatovalo nevysvětlitelnou smrt bez cizího zavinění, místní obyvatelé s tím nejsou spokojeni a připomínají četné případy násilí vůči ženám. O vigilii za Petru Srncovou píše náš britský spolupracovník Ivan Kytka.

Ruští hokejisté si oblékli dresy s nápisem CCCP, své finské soupeře ale z míry nevyvedli. Ti je chladnokrevně porazili, což se za časů CCCP nestávalo. Co měla tato akce znamenat? vysvětluje Petra Procházková.

V zítřejším tištěném Deníku N naleznete:

Které ministerstvo zaplatilo Nově milion korun za nenápadný product placement v seriálu Ordinace v růžové zahradě. (Neřeknu.)

Kolik obyvatel Brna využilo možnost oddlužení v rámci „milostivého léta“. (Málo.)

Zda z evropského trhu s energiemi přichází také nějaká dobrá zpráva kromě hrozeb zdražování. (Jedna.)

Čím teď krmí Australané prasata. (Tím, čím čeští hipsteři sebe.)

Komu dělá starost záhadná smrt české zdravotní sestry v Londýně. (Ženám, které se necítí bezpečně.)

O kolik gólů prohráli s Finskem ruští hokejisté oblečení do „pamětnických“ sovětských dresů. (O jeden.)

Jaké jsou odhady dalšího vývoje pandemie vzhledem k variantě omikron. (To bych také rád věděl.)

Co následovalo na Právnické fakultě UK po zveřejnění kauzy Feri. (Ne málo.)

Kdo škodí Polsku. (Jeho vláda.)

Jakým přídavným jménem označila kolegyně Iva Bezděková ve svém komentáři ministra zdravotnictví. (Vcelku zdvořilým.)

Kolik let je Michal Lukeš ředitelem Národního muzea v Praze. (Dvacet.) A kolik stránek má rozhovor s ním. (Tři.)

Zajímavost odjinud

Politická osa buldozer/vetokracie podle Vitalika Buterina. (Jestli nevíte, kdo to je, začněte od jeho hesla na Wikipedii. Je to jméno k zapamatování.)

Citát pro dnešní den

Že i u lidu požívali úcty a nebyli jen trpěni, i když o nich kolovalo množství vtipů, to souviselo s obětí, jíž členové obce učenců platili za svou duchovní svobodu. Měli své pohodlí, ve skrovné míře se jim přidělovala strava, ošacení i byt, k dispozici jim byly skvělé knihovny, sbírky, laboratoře, zato však se vzdávali nejen blahobytu, manželství a rodiny, nýbrž byli jakožto mnišské společenství vyloučeni z veškeré soutěže světa, neznali majetek, tituly a vyznamenání a museli se v materiálních věcech spokojovat s životem velmi prostým. Chtěl-li někdo celý život vyplýtvat na rozluštění jednoho jediného starého nápisu, pak mu to bylo ponecháno na vůli, dokonce se mu dostávalo podpory; jestliže však se domáhal dobrého bydla, elegantního ošacení, peněz či titulů, narazil na neúprosné zákazy, a pro koho tyto choutky měly váhu, ten se již většinou v mladých letech vrátil do „světa“, stal se placeným odborným učitelem či učitelem soukromým nebo novinářem anebo se oženil, případně si vyhledal způsob života podle svého vkusu.

– Hermann Hesse: Hra se skleněnými perlami