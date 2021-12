Po čtrnácti letech našel svého uneseného syna. Tak proč pohádka o Milovaném nemá šťastný konec?

Před cizími lidmi se malý Sun Chaj-jang styděl, co pamatoval. Asi to bylo tím, že byli doma tak chudí a on se strachoval, že na něj druzí budou koukat spatra, možná i náturou. Ale ať už to bylo čímkoli, zkrátka se ostýchal dokonce i pozdravit na ulici kolemjdoucí, natož koupit si něco dobrého na zub, když mu příbuzní strčili do ruky pár ťiao na přilepšenou. Nic z toho nebylo; bál se oslovit prodavače.

Když vyrostl, otrkal se. Nic jiného mu nezbylo. Sotva skončil devět let povinné školní docházky, musel se začít ohánět a v práci nebylo pro žádnou velkou ostýchavost místo. Obzvlášť když se živíte tím, že prodáváte napařované knedlíky pao. Což o to, u sekání zeleniny, zázvoru a občas nějakého toho kousku masa se bez výřečnosti obejdete a mlčet můžete i při hnětení těsta. Ale když už jsou knedlíky pěkně naplněné a na bambusových pařácích se z nich kouří radost pohledět, líná huba je za vás neprodá. Stydět se před zákazníky? To už ty si knedle rovnou můžete sníst sami.

Pak Sun Chaj-jang potkal Pcheng Si-jing a všechno bylo nějak lepší. Pracovala jako servírka v hospodě hned vedle jeho krámku s pao a na mladém Sunovi se jí líbilo, jak umí vzít za práci. A tak se vzali, ona začala místo roznášení jídla sekat zeleninu se zázvorem a pak se jim narodila holčička. Dali jí jméno Jüe, Štěstíčko. A po pěti letech přišlo další štěstí, když se (politice jednoho dítěte navzdory) narodil vytoužený chlapeček.

Malý Čuo! Už samo to jméno ukazuje, jak si ho rodiče považovali. Znamená to Vynikající, Výjimečný – a také že ano; však měli pocit, že jim to synek dokazuje každý den. Aby měl Čuo šanci na lepší vzdělání, rozhodli se odejít z venkova do velkoměsta. Sun Chaj-jang si otevřel nový knedlíkový krámek, tentokrát v místě zvaném Paj-š’-čou v jihočínském Šen-čenu.

Teď už Paj-š’-čou tak, jak vypadalo na přelomu tisíciletí, nenajdete. Obří město, které ho dřív jen obklopovalo, ho už spolklo a proměnilo k obrazu svému. Ale tenkrát tam ještě byly cítit vzpomínky na dobu předtím, na čas, kdy místo města stály rušné vesnice.

Rodina: zprava Sun Chaj-jang, Sun Jüe, Pcheng Si-jing a Sun Čuo (ještě jako miminko).

Sun Chaj-jang a Pcheng Si-jing se tam den co den hrbili nad knedlíkovým těstem, dřeli od noci až do dalšího večera. Ale měli hodně důvodů k radosti. A Sun Chaj-janga nadchlo, když vzal malého Čuoa na trh a děcko tam samo koupilo rybu, jako by se nechumelilo. Nebojí se cizích tak jako kdysi já. Asi jsme ho dobře vychovali, říkal si spokojeně Sun Chaj-jang.

Než přišel 9. říjen 2007. Protože po něm by Sun dal cokoli za opak.

Autíčko a nůž

Stalo se to večer. Sun se z krámku