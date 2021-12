Rozvolníme, uvidíme. Heslo loňských vánočních svátků převzal i nový ministr Válek

Vlastimil Válek přebírá ministerstvo ve chvíli, kdy se Evropa děsí dramaticky rychlého šíření omikronu. Svátky nesvátky, mnohé země před omikronem raději zvedají stavidla, protože mají z neznámé varianty respekt.

Nizozemsko preventivně zavádí až do půlky ledna přísný lockdown, zavírá obchody i školy. Švýcarsko před novoročními oslavami dramaticky omezuje počty lidí, kteří se smějí setkat, občané mají nařízenou práci z domova a v restauracích smějí jen sedět. Rakousko zpřísňuje pohyb na hranicích, do země smí jen cestovatelé s třetí dávkou vakcíny. Norsko nebude smět prodávat v restauracích alkohol, restrikce zavádějí kvůli nové variantě i další evropské země.

Omikron je totiž stále velká neznámá. Ví se o něm prakticky jen to, že je nakažlivý, kolik lidí pošle do nemocnic, se ale zatím nedá předpovědět. A tak se Evropa řídí heslem „better safe than sorry“ (do češtiny se zpravidla překládá jako „opatrnosti nikdy nezbývá“).

Také čeští odborníci varují, abychom se nenechali ošálit momentálním poklesem počtu nakažených a nemocných. Říkají to hodně hlasitě: s omikronem v zádech bychom měli spíše zpřísnit. Apel je slyšet od zdravotnických statistiků, vědců z Učené společnosti i některých krajských politiků.

Česko rozvolňuje

Nová vláda je ale neslyší. Naopak. Jako první krok všechna podstatná opatření zrušila. S koncem nouzového stavu od 26. prosince budou moci lidé slavit v restauracích, barech a na diskotékách celou noc. Zatím není jasné ani to, jestli zůstane povinnost prokazovat se v rámci covid pasu plným očkováním.

Nový ministr zdravotnictví tuší, že se kvůli tomuto uvolnění nahrnou do podniků davy rozjařených a natěšených lidí, a proto dopředu varuje: „Prosím, nevyhledávejte sociální kontakty, chceme, aby nedošlo k omezení výuky, je to moje priorita,“ apeloval úpěnlivě Válek.

Jinak řečeno, varuje, že pokud lidé budou chtít své děti poslat v lednu do školy, neměli by to s oslavami přehánět. Co tím ale měl nový ministr na mysli?