Milostivé léto v Brně drhne. Zatím se oddlužily jen desítky lidí. Městu nebo radnicím jich přitom dluží desetitisíce

Ačkoliv by se mohly v Brně potenciálně oddlužit díky takzvanému milostivému létu desetitisíce lidí, do poloviny trvání akce zatím exekutoři smazali pohledávky jen u desítek z nich. To je například oproti Praze několikanásobně méně. Místní opozice tvrdí, že je to částečně i proto, že město nevede žádnou informační kampaň. Vedení Brna s tím nesouhlasí a také říká, že by se měla v informování veřejnosti angažovat vláda.