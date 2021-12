Paxlovid, nový lék od Pfizeru: možná to nejhorší, co se viru SARS-CoV-2 zatím přihodilo

Zatímco molnupiravir od Merck & Co. se jeví jako stále větší zklamání, nový preparát od společnosti Pfizer vyvolává velkou naději. Kdyby se koronavirus mohl bát, měl by k tomu konečně vážný důvod. Několik háčků to samozřejmě má.