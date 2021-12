Analýza: Vláda Petra Fialy se dnes ujala moci. Opět tak zafungovalo jedno ze železných pravidel české politiky, které nyní dopadlo na Andreje Babiše: žádná strana či hnutí se neudržely ve Strakově akademii déle než dvě volební období po sobě. Vláda ale nezačíná v jednoduchých časech. Co může rozhodnout o jejím úspěchu?

Společně odsouzeni vládnout a změnit politiku. Fialův kabinet nastoupil do nelehkých časů

Předseda ODS Petr Fiala přivedl svou stranu a její partnery po osmi opozičních letech hlavním vchodem do Strakovy akademie. Podařilo se mu prolomit politickou hegemonii dvojice Andrej Babiš – Miloš Zeman. Prvního dokázal porazit ve volbách, druhého během povolebních jednání. Vláda změny, jak se sám Fiala svůj kabinet nazývá, ale nepřichází do zrovna záviděníhodné situace.

Pro srovnání: Andrej Babiš se svým hnutím ANO vstupoval do Sobotkovy koaliční vlády v době, kdy tradiční strany poztrácely voliče i důvěru, protrápily se ekonomickou stagnací a země právě pomalu nabírala dech. Z dobré ekonomické kondice pak vláda a zejména hnutí ANO těžily.

Fiala se svými lidmi dokázal demokratickou pravici vrátit do centra dění v době, kterou by si asi žádný politik dobrovolně nevybral. Českou republiku i přes zlepšující se výhled stále trápí covidová pandemie a odborníci s obavami hledí na novou mutaci viru. Vedle toho nejen na domácnosti dopadne skokové zvýšení cen energií, země navíc spadne v prvních měsících příštího roku do rozpočtového provizoria.

Vnější problémy

Vedle všech těchto jasně viditelných problémů se bude muset vláda vyrovnat ještě s jednou skrytější nástrahou. Přichází ke kormidlu v době krize