Nouzový stav měl zůstat, nesouhlasí s vládou hejtmani a experti. Restrikce poleví

Nová vláda nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Od 25. prosince tak skončí řada opatření, která předchozí kabinet zavedl kvůli horšící se epidemii. Bez prodloužení nouzového stavu přestane platit omezení noční otevírací doby, zákaz pořádání vánočních trhů nebo vstup neočkovaných do restaurací a na další veřejná místa.

Nouzový stav v Česku platí od pátku 26. listopadu. Restaurace, bary a diskotéky musí od té doby zavřít nejpozději ve 22 hodin, v zemi se nesmějí pořádat adventní nebo vánoční trhy. Do restaurací, k holiči, do fitness center, na koncerty, do divadel a dalších provozoven smějí chodit pouze lidé, kteří se mohou prokázat dokončeným očkováním nebo proděláním nemoci v posledních 180 dnech.

Všechna tato opatření na Boží hod vánoční z rozhodnutí nové vlády skončí.

„Situaci sledujeme, pokud se bude zhoršovat,