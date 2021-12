Po porážce v doplňovacích volbách se Johnson stává pro konzervativce břemenem

Britští vládnoucí konzervativci utrpěli v doplňovacích volbách v North Shropshire, volebním okrsku v těsném sousedství druhého největšího anglické města Birminghamu, drtivou porážku.

Tamější poslanecké křeslo převzala opoziční liberální demokratka, 46letá účetní z městečka Wem Helen Morganová.

Liberal Democrats WIN North Shropshire. This is a stunning victory in what was one of the safest Conservative seats in the country.

This sends a clear message to Boris Johnson: The party is over.

Congratulations Helen Morgan MP and thank you to all our volunteers and members! pic.twitter.com/i6L5fRNR5l

— Liberal Democrats (@LibDems) December 17, 2021