Notes: Autobusový výlet s novou vládou a víkend s novým Zaklínačem

Na úvod krátké přiznání – autorka Notesu má jistým podivným způsobem ráda autobusové výlety. Dočasné spojení skupiny lidí ve stejném očekávání, šustění plastových sáčků hned za první zatáčkou, zvuky Chinaski podkreslené zvukem řazení… Je to taková součást zdejšího kulturního dědictví, která by měla zůstat zachována, a je proto velice příznačné, že cesta nové vlády do funkce začala jako autobusový výlet na zámek za Prahou.

Samotné dění v Lánech popsal v textu Jan Tvrdoň. A jako správný autobusový výlet ani tohle se neobešlo bez trapných momentů. O ten se postaral kancléř Vratislav Mynář, když se zcela náhodně a rozhodně bez souvislosti s tím, že prezident vyčítal Janu Lipavskému nízké vzdělání, přeřekl a při jmenování nového ministra zahraničí označil nejprve za magistra a pak s omluvou za bakaláře. To se holt stane.

Plynule se tak dostáváme do fáze, kdy se novináři a všichni ostatní učí jména nových ministrů. Pro tyto účely pro vás máme drobnou pomůcku – přehled ministrů Fialovy vlády. Nové vedení státu se zároveň činilo hned od začátku. Na svém první oficiálním zasedání se vláda shodla, že nebude požadovat prodloužení nouzového stavu. Po jeho vypršení během Vánoc budou platit pouze restrikce, které lze vyhlásit podle pandemického zákona. Víc z dění na prvním zasedání popisuje Jan Tvrdoň. S neprodloužením nouzového stavu ale ostře nesouhlasí odborníci, kteří se obávají zhoršení pandemie a zejména nové varianty koronaviru omikron, píše Iva Bezděková.

Tolik k těm, kteří přišli. Pak jsou tu ale ti, kteří měli přijít, ale nepřišli. Takovým případem je Jitka Obzinová, která se měla stát novou šéfkou zpravodajství Českého rozhlasu. Poté co se proti jejímu angažmá v petici postavilo více než pět stovek zaměstnanců a spolupracovníku rozhlasu, oznámil generální ředitel, že Obzinová nenastoupí. Změnu rozhodnutí popisují Filip Titlbach a Michal Tomeš v textu a o celém případu mluví i v podcastu Studio N.

Nenápadná personální změna se stala i na ministerstvu vnitra, odkud potichu z pozice politického náměstka odešel někdejší hejtman Michal Hašek, píše Zdislava Pokorná. „Pan Rakušan bude ušetřen jeho slovy ‚vlídného popovídání si‘ se mnou, má volné místo pro politického náměstka,“ vysvětlil svůj odchod.

Pokud byste se o víkendu rádi začetli do něčeho delšího, co vás přinutí zamyslet se nebo pohladí po duši, máme pro vás hned tři tipy:

Prvním jsou vzpomínky padesátky osobností na den, kdy zemřel Václav Havel od Renaty Kalenské. Jsou plné citu, respektu a přátelství, které nevyprchává ani po letech.

Druhým tipem je dlouhý text Magdaleny Slezákové o dekádě kimčongilismu v Severní Koreji a tom, jaké dědictví ve své zemi zanechal.

A třetím tipem je rozhovor Dominiky Píhové se šéfem Lékařů bez hranic o půlstoletí fungování organizace a úspěších i problémech, na které naráží.

Závěrem pár tipů na víkend:

Pokud nevíte, na co se přes víkend podívat, na Netflix se vrací Geralt z Rivie v dlouho očekávané druhé řadě seriálu Zaklínač. První recenze, které shromáždil web Rotten Tomatoes, zatím druhou sérii chválí a vyzdvihují zejména přímočařejší děj, který tolik neskáče mezi časovými rovinami. Pokud se vám tedy v pátek večer budou zdát ulice o malinko prázdnější, víte proč.

Pokud nevíte, co o víkendu poslouchat, tým projektu openDemocracy spustil sérii podcastů o příbězích novinářů, kteří kvůli své práci přišli o život. První díl se věnuje mexické novinářce Regině Martinezové, kterou brutálně zabili v roce 2012. Kolem její smrti dodnes panuje řada nejasností i pochybností o tom, zda je muž, kterého za její vraždu odsoudili, opravdu jejím vrahem.

Nebo si pusťte novou desku Ewy Farné. Podle recenzenta Petra Frinty je totiž nejvyšší čas začít ji brát jako autorku vážně. „Na poměry domácího popu jde o zjevení, o desku nejen vyzrálou a dotaženou, ale především prostou šedesát let zakořeněné potřeby dobíhat dění ve světě,“ píše o desce.

Pokud nevíte, co o víkendu vařit, tak to nechte tak. Je týden do svátků, před kterými budete mít vaření a pečení akorát tak dost, udělejte si jednohubky z rohlíků a v klidu si pusťte Zaklínače nebo vytáhněte knížku. Tip, který v tuto chvíli čte notesářka: Neznáma společnost od Pavla Pospěcha.

Hezký víkend všem.