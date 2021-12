Rozhlasoví novináři obstáli, Zavoral ne. Selhal už víckrát, teď nejvážněji. Měl by skončit

Zavoral narazil na odpor, který zjevně nečekal. Načasoval jmenování Obzinové do předvánočního shonu, možná počítal s tím, že se nikomu nebude do velkých protestů chtít. Jenže se přepočítal, dopis proti nové ředitelce zpravodajství podepsalo neuvěřitelných více než 600 zaměstnanců a externích spolupracovníků rozhlasu. A byli odhodlaní k dalším krokům, pokud by to nestačilo.

Zavoralův tah s Obzinovou, a zejména jeho očekávání, že ji prosadí, byly nepochopitelné. V české žurnalistice je jen málo jmen schopných vyvolat větší odpor novinářů a novinářek, kteří si své profese váží. Generální ředitel se už několikrát přesvědčil, že takových má plnou redakci.

Protest zaměstnanců rozhlasu byl