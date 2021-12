Pilátová a Elbe v krajině fantasy. Když ženská magie neudrží konstrukci románu

Reklamní textařka, novinářka a scenáristka Lenka Elbe není pro psané slovo novickou, ale první román vydala po svých třicátých narozeninách. Nezvyklý titul URaNovA odkazuje na uran, rudu, která hraje v knize podstatnou roli, při přečtení velkých písmen však získáme slovo URNA. Smrt má v knize rovněž velký part, stejně jako nesmrtelnost. Dodejme, že tato recenze může vyzradit některé části děje.

URaNovA získala cenu Magnesia Litera v kategorii Debut roku, nikoliv neprávem. Lenka Elbe patří k oněm vzácným objevům na literární scéně, které se zjeví již jakoby hotové a schopné vnést do české literatury novou polohu. Na začátku nacházíme literární laťku proklatě vysoko. Zápletka zachytí háčkem tajemno. Umístění děje do Jáchymova 90. let připomene traumatickou paměť místa, kde v uranových lágrech umírali političtí vězni. A jazyk – ten jako by si autorka zcela podmanila. Píše precizně, lehce akademicky odtažitě a tento odstup jí umožňuje konstruovat rafinované odstavce, úderná slova pokládat na správné místo, což ještě podtrhuje autorčin jemný vtip.

Jako byste četli román zavedeného britského spisovatele, inteligentního a nadaného distingovaným smyslem pro humor.

Magický uranismus

Právě z Británie přijíždí do Čech zřejmě nedlouho po sametové revoluci Angličan Henry Robotham. Muž středního věku přijíždí se svou pospávající a odcizenou manželkou a hledá hotel ve vylidněném, chátrajícím Jáchymově. Pokouší se tu zbavit traumatu, který trvá již od roku 1968, kdy zde navždy ztratil svou milou Angelu. Ta se při návštěvě tohoto českého městečka doslova propadla