Můžete ji nosit a pěstovat, ale nekuřte ji na veřejnosti. Malta jako první v EU legalizuje marihuanu

Na konci října oznámilo Lucembursko, že plánuje legalizovat pěstování konopí. O několik týdnů později přišlo s podobným plánem Německo. Nakonec je v Evropské unii předstihl její nejmenší člen – Malta.

„Reforma zákona o marihuaně byla právě schválena ve třetím čtení,“ napsal v úterý na Twitteru nadšeně Owen Bonnici, maltský ministr pro rovnost, výzkum a inovace. „Jsme tvůrci změny,“ dodal.

And the ayes have it!

The #Cannabis reform bill has just been approved at third reading stage.

We are the change makers.

— •Owen Bonnici (@OwenBonnici) December 14, 2021