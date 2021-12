„Naléhavé pracovní důvody.“ Hamáček po prohraných volbách prakticky zmizel, chyběl i na vládě

Ještě loni v červnu byl ministr vnitra a tehdejší šéf sociální demokracie Jan Hamáček vůbec nejdůvěryhodnějším ústavním představitelem, když mu podle Centra pro výzkum veřejného mínění věřilo 47 procent lidí, dokonce o procento víc než tehdejšímu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO).

Byla to doba, kdy Hamáček v dnes už ikonickém červeném svetru neváhal vystoupit na tiskové konferenci vlády a silnými slovy apelovat, aby lidé dodržovali zákaz vycházení. „Těm lidem hrozí to, že někoho nakazí, on pak umře a jim to bude celý život líto,“ prohlásil například.

Po celou dobu epidemie pak sháněl roušky a respirátory, koaličního partnera přesvědčoval o významu zřízení Ústředního krizového štábu, v jehož čele měl stát, a neváhal se ani opakovaně ostře přít na sociálních sítích, když si například s ministrem zdravotnictví na Twitteru vyjasňovali, kdo měl zajistit respirátory a ochranné pomůcky do domovů seniorů.

Tohle není jen "červená výzva", ale krizový štáb @vnitro. Když říkáme, že jsme v tom společně, myslíme to vážně. 🙂 Nepřetržitě vyhodnocujeme situaci, zajišťujeme ochranné pomůcky a děláme krizová rozhodnutí. Jsme tu pro vás. #cervenavyzva #tensvetrsinesvlikej pic.twitter.com/m8zZb6Cvtx — Ministerstvo vnitra (@vnitro) March 19, 2020

Nyní se po ministru vnitra v demisi v podstatě slehla zem. Jsou to právě říjnové volby do Poslanecké sněmovny, od kterých se Hamáček z veřejného života víceméně stáhl a vystupuje jen v nejnutnějších případech. ČSSD, kterou do voleb vedl z pozice předsedy, se sice do dolní komory po třiceti letech nedostala, i tak ale Hamáček nadále zůstává prvním vicepremiérem a ministrem vnitra, nyní v demisi, který se až do předání úřadu nové vládě podílí na řízení země.

Na jeho sociálních sítích je víceméně ticho. Hamáčka shánějí novináři i veřejnost, ponejvíce právě na sociálních sítích.

„Zkrátka tady dnes není“

Podle všeho nejsou sami, kdo poslední dobou expředsedu končící vládní strany delší dobu nespatřil. Když na tiskové konferenci v polovině listopadu dostal premiér Andrej Babiš (ANO) od novinářů dotaz, zdali na jednání kabinetu došlo také na hodnocení vládní spolupráce se sociální demokracií, odpověděl následovně: „Tak pana Hamáčka jsem už dávno neviděl, ale určitě to někdy probereme.“

Právě jednání vlády 11. listopadu bylo jedno z těch, na kterém Hamáček zcela chyběl. Jak Deník N zjistil