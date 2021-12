Od příštího roku povede zpravodajství Českého rozhlasu Obzinová. Od zaměstnanců zaznívají obavy ze ztráty nezávislosti

Zpravodajství Českého rozhlasu (ČRo) od počátku příštího roku povede Jitka Obzinová. Na jednání Rady ČRo to oznámil generální ředitel média veřejné služby René Zavoral. Důvodem angažování Obzinové je podle něj mimo jiné nutnost dělat škrty, které se nemají projevit na provozu zpravodajství. Od některých pracovníků rozhlasu zaznívají v souvislosti s tímto krokem obavy, bojí se prý především ztráty nezávislosti. Dosavadním ředitelem je Jan Pokorný, který má v ČRo zůstat.

Zavoral o personálních změnách ve vedení jednotlivých stanic informoval radní v úterý. Ti jeho návrh jednohlasně schválili. Výměnu ve vedení zpravodajství vysvětlil s tím, že Obzinová má řadu zkušeností z médií, s rozhlasem v minulosti spolupracovala a především je podle něj zkušená krizová manažerka.

Veřejnoprávní média v současnosti řeší finance, Česká televize například musí v rámci hospodaření sahat do úspor z minulých let. S nedostatkem peněz na provoz se potýká Český rozhlas, i proto Zavoral mluvil o nutnosti dělat škrty, které se ale nemají dotknout provozu zpravodajství. Přesto by mělo v nadcházejících měsících opustit ČRo „několik set lidí“.

„Určitě v příštím roce budu chtít sáhnout do počtu pracovních míst, už se na to s kolegy připravujeme po právní i ekonomické stránce. K další optimalizaci počtu pracovních míst rozhodně bude muset dojít. Jinak nebude provoz Českého rozhlasu do budoucna ufinancovatelný – za předpokladu, že se