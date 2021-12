Umami Ewy Farné je víc než jen deska pěti chutí. Může se stát vítanou vizitkou české kultury

Redukovat novinku zpěvačky Ewy Farné jen na to, že do českého středního proudu vnáší aktuální společenská témata, by bylo urážkou jejích kvalit. Deska Umami Farnou představuje jako sebevědomou dospělou zpěvačku, je nejlepší domácí ženskou popovou nahrávkou za několik let a obstojí i ve srovnání se současnou světovou produkcí.