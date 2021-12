Když budu obviněný, omluvím se vám. Nechci konec Stříže ani Ištvana, říká Blažek

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jaká byla role Pavla Blažka v jednání s Hradem o sestavení vlády?

Jaké budou priority nového ministra spravedlnosti?

Zaměří se na ochranu obětí domácího a sexuálního násilí?

Jak chce postupovat vůči exekutorům, mezi něž patří i jeho manželka?

Jak vysvětluje kauzy, které se v souvislosti s jeho osobou objevují v médiích?

Prezident Miloš Zeman v pondělí poměrně nečekaně otočil a nakonec slíbil jmenovat v pátek vládu se všemi navrhovanými ministry. Vy jste známý svými dobrými vztahy s Hradem. Pomohl jste Petru Fialovi nějak připravit půdu?

V tomto případě ne. Rozhodlo jednání mezi dvěma muži – Petrem Fialou a Milošem Zemanem. Sám jsem byl do poslední chvíle napjatý, jak to dopadne.

Naše uvažování v ODS mělo určitý vývoj. Varianta, která původně vypadala, že se vlk nažere a koza zůstane celá, tedy že by ve vládě nebyl pan Lipavský, se nám den ode dne líbila méně. Premiér odjížděl do Lán s tím, že kdyby se hodně neshodli, odmítl by i tuto variantu a šli bychom do sporu kolem celé vlády. Obě strany k tomu přišly s krajními názory, ale dospělo to do kompromisu a dohody dvou státníků.

Byl jste zapojen do vyjednávání s Hradem? Mluvil jste například s někým kolem prezidenta ohledně schůzky premiéra Fialy s kancléřem Vratislavem Mynářem?

S nikým jsem to neřešil. Jen zkraje tohoto roku byla v ODS debata, že bychom měli mluvit s prezidentem, a já byl požádán, abych se na Hradě zeptal, zda je taková schůzka (Zemana s Fialou, pozn. red.) možná. Proběhly tři. Nikdo si mě nevšímal až do té třetí (zářijové, pozn. red.) ‚ které jsem se účastnil. Od té doby, co je Fiala premiérem, je to pouze hra mezi ním a prezidentem. Žádný Blažek ani jiný poslanec nemá místo.

S kým jste tehdy komunikoval? Byl jste v kontaktu i s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým?

S kancléřem Mynářem. Prezidentovi se nedá zavolat. S Nejedlým jsem letos mluvil dvakrát, když jsem jej potkal na Hradě. Ale pouze jsme se pozdravili, když jsem šel za kancléřem. O politických věcech jsme nejednali.

Proč se před jednání premiéra s prezidentem konalo ještě setkání s kancléřem na Hradě? Zařizoval jste ho?

Nezařizoval. Já jsem s Petrem Fialou mluvil telefonicky v sobotu. Tu schůzku si dohodl premiér s kancléřem. Nepřekvapuje mě, že se sešli. Mluvilo se o tom, že v pátek se možná bude jmenovat vláda, je proto úplně normální, že se dopředu řeší organizace té záležitosti.

Vím, že máte argument, že jmenování nebylo jisté, ale musí se naplánovat. Kancléř má možná další dny jiný program, a tak se setkali tam a předtím (tedy před jednáním se Zemanem v Lánech, pozn. red.). V tomto státě se vždycky za nějakou schůzkou něco vidí.

To ale do určité míry způsobuje i osoba kancléře.

Zeptejte se Petra Fialy, jak to přesně bylo. Podle mě je úplně normální, když se potká předseda vlády s kancléřem a domlouvají, že jmenování v pátek možná bude, a řeší, jak co bude.

Fiala ale šel – i podle toho, co jste řekl – za Zemanem s tím, že nejpravděpodobnější varianta je, že půjde do sporu za celou vládu.

Nechytejte mě za slovo. Nebyl