Od šlechtičen k čarodějnicím. Goya v Basileji je evropskou výstavou roku

Zdá se, že v Evropě se jedná o výstavu roku. Ne snad, že by se v některé z evropských metropolí neuchystaly jiné umělecké taháky (Boticelli v Paříži a Dürer v Londýně), ale tento Goya, jak se stručně výstava jmenuje, nabízí dosud nejrozsáhlejší škálu tvorby umělce, jehož odkaz vyvolává rovnou měrou nadšení, ale i zděšení. Záleží totiž, čemu u něj dáváte přednost.

Předchůdce moderny, nebo starý mistr?

Výstavní prostor galerie, dílo to architekta Renza Piana, nabízí ve dvanácti sálech souhrnně (a chronologicky) na 170 uměleckých děl, z toho 70 obrazů, prokládaných 100 kresbami a rytinami. Poprvé se tu v Evropě (kromě samotného Španělska) nabízí souhrnně dílo umělce – dosud v takové šíři neviděné.

Uprostřed švýcarské krajiny, kousek na sever od Basileje v obci Riehen, kde se Nadace (manželů Hildy a Ernesta) Beyelerových nachází, je tato výstava něčím více než jenom jednou z mnohých výstav. Skoro bychom ji tu vlastně nečekali. Goya, celým jménem Francisco José de Goya y Lucientes (1746–1828), je ale dnes interpretován, a tak je tomu i zde, jako „předchůdce moderního umění“.

On sám za svého života byl ale v převážné míře dvorským malířem, portrétistou aristokratické moci. Dokonce prvním královským malířem! A to i tehdy, když střídal král krále (maloval Karla IV. Španělského i jeho syna Ferdinanda VII., ale i Josefa I. Bonaparta), on zůstával. Kdo by neznal slavné portréty panovníka a jeho kliky: vojáky v plné parádě, dámy v opulentních šatech – za všechny fascinující portrét