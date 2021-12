Soud ve Vietnamu včera poslal na devět let do vězení nejznámější vietnamskou disidentku: režimem dlouhodobě šikanovanou novinářku, spisovatelku a držitelku lidskoprávní ceny Homo Homini Pham Doan Trang. Trest za „protistátní propagandu“ je dokonce ještě tvrdší, než požadovala obžaloba. Trang čelí verdiktu důstojně – přestože podmínky ve vietnamských celách jsou pro politické vězně drastické.

Devět let vězení pro disidentku. „Bratři a sestry, dnes mě odsoudíte. A napořád zůstanete zvířetem“

Poprvé jsem ji spatřila s kytarou v ruce. Zdá se to už tak dávno, a přitom je to sotva pět let. Vietnamská dáma zhruba mého věku, s hustými černými vlasy, se probírala strunami a zpívala tklivou lidovou píseň.

Stejně jako o pár let později ve videu, které předloni zveřejnila organizace Reportéři bez hranic (RSF). Ten rok totiž