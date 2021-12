Léčba dětské leukemie se podobá adventu. Jedno i druhé spěje k naději, říká onkolog

„Když oznamujete rodičům podezření na leukemii, obvykle to pro ně bývá těžký šok. Rodinu to vykolejí, na chvíli se zastaví, ale musí pokračovat. Začíná dlouhá cesta, která velmi závisí na tom, jak bude dítě reagovat na léčbu. Ta obvykle trvá šest měsíců v nemocnici a pak rok a půl v ambulantní léčbě,“ popisuje zkušený sedmdesátník s neobvyklým darem hledat naději a dobré zprávy i tam, kde jiní vidí pouze děsivou diagnózu.

Mluvíme spolu po druhé adventní neděli – i pro dětského onkologa je to čas k přemýšlení. V jeho případě poněkud specifickým směrem.

„Připadá mi, že to podstatné, co se s leukemií v první fázi léčby děje – říkáme tomu indukce –, se podobá adventu,“ vysvětluje. „Všimněte si, že adventní čas trvá čtyři týdny. Podobně je to s indukcí. Její 33. den provádíme kontrolní vyšetření kostní dřeně a hodnotíme, zda se dítě dostává do remise,“ vysvětluje profesor.

Podobu nevidí pouze v délce trvání, ale také v