Chceme v Česku sto procent spokojených zadavatelů i dodavatelů software. MoroSystems mění pohled na české IT

Z projektu několika kamarádů na kolejích v Brně naše firma MoroSystems vyrostla ve špičkovou vývojářskou firmu, která mění spolupráci mezi IT a byznysem v Česku. Nyní, s více než 130 zaměstnanci a obratem přes 215 milionů ročně, slavíme 15 let na trhu. „Od začátku budujeme firmu na vzájemné spolupráci a dlouhodobých vztazích jak s klienty, tak s kolegy.

Většina našich zaměstnanců je u nás déle než pět let a mezi našimi klienty zase dlouhodobě zůstávají mezinárodní giganti ve světě FinTech,“ říká náš CEO Tomáš Páral. Čím se ještě můžeme pochlubit?

Tokeny za finanční dar. Se startupem Tatum udáváme nový směr online dárcovství

Obrázky od dětí z dětských domovů, ale i osobností, jako jsou například snowboardistka Šárka Pančochová nebo herec Ondřej Studénka. To vše převedeno na virtuální sběratelské NFT tokeny určené pro charitativní tržiště. V prosinci letošního roku jsme spolu s blockchainovým startupem Tatum postavili vůbec první darovací NFT tržiště v Česku pro neziskovou organizaci Dobré víly dětem. Na NFT tržišti nftprovily.cz dostávají lidé za svůj finanční dar poděkování ve formě tokenu k vybranému obrázku. Projekt ukazuje, jak lze fenomén NFT využít ve prospěch online dárcovství.

Nastavujeme firmám vnitřní procesy. V Atlassianu jsme česká špička

Pokud ve vaší firmě používáte Jira Software, Confluence nebo další Atlassian nástroje, už jste se s námi pravděpodobně setkali. S Atlassian máme 11 let zkušeností i nejvyšší počet certifikovaných expertů na trhu. Firmám pomáháme nastavit interní procesy, sjednotit používané nástroje, najít řešení na míru nebo zaškolit administrátory i uživatele. Pracujeme například se společnostmi SAZKA, T-Mobile nebo ICZ. Řadě klientů, mezi nimiž je třeba nezisková organizace Česko.Digital nebo firma Solargis, také pomáháme s migrací Jira Software a Confluence do Atlassian Cloudu. Není divu, že jsme se pro Atlassian jako první v ČR stali platinovým partnerem.

Přicházíme s řešením na míru. Pro eBay máme custom aplikace, pro benzínky platební systém

Zakládáme si na spokojenosti našich klientů. Důkazem jsou dlouholeté spolupráce se zákazníky, jako je například eBay, kterému jsme pomocí workflow management řešení zrychlili a usnadnili spolupráci marketingových týmů po celém světě. V oblasti FinTech jsme pro společnost AEVI vyvinuli transakční řešení, díky němuž na benzinových pumpách Shell v USA denně zaplatí přes 1 250 000 zákazníků. Ve spolupráci s AEVI jsme dále dodali systém pro platební terminály čerpacích stanic Total ve Francii, Německu a státech Beneluxu. Pro společnost PHC a jejich e-shop lekarna.cz jsme vyvinuli aplikaci, jež automaticky zpracovává faktury a dodací listy od 20 různých dodavatelů měsíčně. Nově jsme letos navázali spolupráci s dalšími zajímavými klienty – například s Benefit Plus, nejpoužívanějším portálem online benefitů v Česku, či se světoznámou mediální skupinou Publicis Groupe.

No Paskvil Agile aneb Za lepší spolupráci byznysu a IT

Spolupráce mezi zadavateli a dodavateli softwarových řešení často nefunguje ideálně. Protože je pro nás důležité, aby spolupráce mezi oběma stranami měla co nejlepší výsledky, udělali jsme si výzkum mezi zadavatelskými firmami a dodavateli vývoje software. Z něj vyplynulo, že jen 13 % zadavatelů vývoje software je zcela spokojeno s průběhem a výsledkem spolupráce. Protože právě úzká spolupráce s klienty a 100 % spokojených zákazníků je naší vizitkou, rozhodli jsme se stát hybateli změny k lepšímu i mimo naši firmu. Abychom podpořili lepší porozumění při zadávání projektů a nastavování smluv i rolí v dodavatelsko-odběratelském prostředí, spustili jsme iniciativu No Paskvil Agile. Cílem iniciativy je do roku 2026 plošně vylepšit způsob, jakým u nás byznys a IT spolupracuje na vývoji software. V rámci iniciativy jsme vydali e-book Jak vyvíjet software a nevyhazovat peníze z okna, v němž nabízíme své know-how ke správnému nastavení projektů. Vystupujeme také na konferencích a uspořádali jsme na toto téma sérii workshopů.