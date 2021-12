Vypuštění předkupního práva využili spekulanti. Vydělávají na skupování problematických podílů v domech

Činnost jedné ze společností vykupujících problematické podíly se dotkla i ženy, která redakci požádala o zachování anonymity. „Dopisem oslovili moji jednaosmdesátiletou matku, že mají zájem koupit její podíl v nemovitosti. To mě naštvalo, protože většinovým vlastníkem domu jsem já, teoreticky bych tak mohla přijít o střechu nad hlavu,“ vypráví žena. Kdyby její matka smlouvu podepsala, mohla by se rodina dostat do vážných problémů.

Podobné nabídky na odkup podílů nebo celých nemovitosti přišly v uplynulém roce minimálně stovkám dalších vlastníků. „Nezáleží na velikosti podílu, zadluženosti nebo stavu nemovitosti. Pomůžeme