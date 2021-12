Notes: Béemwák vs. sovětský stíhač tanků, inspirace na hraně a nominace na Zlatý glóbus

Od včerejška se mohou k očkování proti covidu-19 registrovat i děti ve věku od pěti do jedenácti let. Jenže to má háček, vakcínu jim dají zatím jen na dvaadvaceti místech v Česku. Většina očkovacích míst čeká s otevřením registrací v kategorii 5–11 na den, kdy do Česka dorazí pediatrické vakcíny. O očkování dětí více píše Markéta Boubínová.

Zdražuje zboží i služby, připlatíme si za energie i potraviny, bydlení nebo dopravu. A právě teď je pravý čas říct si o zvýšení mzdy. „Je lepší se ozývat častěji a třeba bez úspěchu než mlčet a čekat, protože málokterý zaměstnavatel v tomto bude proaktivní. Z jeho pohledu platí, že kdo se nehlásí o přidání, je spokojený,“ říká ředitel personální agentury Grafton Recruitment Martin Malo. O současné finanční situaci Tereza Mynářová hovořila s pěti experty.

„Neočkovaný, neočkovaný, neočkovaný, neočkovaný,“ označuje zdravotní sestra postupně všechny pacienty na ARO uherskohradišťské nemocnice. Zdravotníci jsou z toho frustrovaní. Trápí je, že mnoho pacientů, kteří u nich končí, by tam v případě očkování být nemuselo. Někteří hospitalizovaní navíc vyžadují léčbu ivermektinem. A celá tahle situace se netýká jen pacientů a zdravotníků, ale i příbuzných nemocného. „Každý neočkovaný má někoho, komu na něm záleží. Těch všech se to dotýká. I pokud vy sám nechcete, je tu vědomí nesobeckosti a toho, že někoho můžete nakazit. Tomu nerozumím. Jak silné musí být nutkání k tomu něco takového odmítat?“ ptá se lékařka Kegler v reportáži Prokopa Vodrážky.

Fotograf Martin Stranka vytváří technicky dokonalé fotky, dodává k nim v rozhovorech emotivní příběhy, umí si ohlídat své PR. Jenže nyní čelí obviněním, že některé jeho fotografie jsou odvozené od děl světových fotografů a úroveň inspirace už je za hranou. Dotázaní odborníci vesměs zpochybňují jak kvalitu Strankových děl, tak etický rozměr takových prací, oslovení tvůrci jsou shovívavější.

„Mohu prohlásit, že fotografie z poslední série Boyhood, zvláště ty, které jsou pořízené v interiéru, jsou ve všech směrech téměř identické, některé skoro nerozpoznatelné od prací Erwina Olafa z jeho cyklu Hope z roku 2005. Tuto a další série jsme vystavovali v Langhans Galerii Praha. Domnívám se, že tyto fotografie překračují hráz inspirace, jak o tom Martin Stranka hovoří v pořadu DVTV. Nechápu, jak je může prezentovat bez uvedení původního zdroje,“ říká zakladatelka fotografické galerie Langhans Zuzana Meisnerová. Kauzu Martina Stranky a jeho ne/inspirace podrobně popisuje Ivan Adamovič.

Důvěra ke slovenským vládním politikům se propadla natolik, že v žebříčku popularity se na třetí místo propracoval ještě donedávna neoblíbený předseda Směru Robert Fico. Nejdůvěryhodnější političkou na Slovensku nadále zůstává prezidentka Zuzana Čaputová. O vzestupech a pádech oblíbenosti slovenských politiků píše náš slovenský kolega Dušan Mikušovič.

Designovaný premiér Petr Fiala po jednání v Lánech oznámil, že prezident Zeman jmenuje vládu v pátek včetně kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského. Ještě minulý týden přitom Zeman vydal stanovisko, ve kterém Fialův návrh na jmenování nového ministra odmítal.

Ke jmenování ministrů měli výhrady jak Václav Klaus, tak Václav Havel, který jako prezident nebyl příznivcem Miroslava Grégra. Rozdíl oproti Zemanovi byl v tom, že Havel neblokoval vznik vlády jako takové a nečinil krok, který by zkoušel pevnost vládní koalice. Zeman navíc své výhrady vůči Lipavskému podložil některými smyšlenými argumenty, psal ještě před výsledkem schůzky v Lánech Jan Wirnitzer.

Dokumenty Pandora Papers přinesly na světlo další offshorové podnikání někdejšího ministra, Babišova kandidáta na ministra a bývalého šéfa Lesy ČR Františka Koníčka. Podle dokumentů byl Koníček konečným vlastníkem firmy Rosedale Garden Limited, registrované na Britských Panenských ostrovech. Společnost byla založena za účelem „nákupu a prodeje umění, specificky obrazů“ a měla disponovat jměním v přepočtu kolem 75 milionů korun. Jako zdroj financí firma uvádí půjčky od konečného vlastníka – tedy Františka Koníčka, popisují redaktorky z webu Investigace.cz Hana Čápová a Pavla Holcová.

Dva roky po triumfálním vítězství čelí britský premiér Boris Johnson sérii skandálů, vzpouře v parlamentu, reptání voličů a výraznému poklesu popularity. O možném konci Johnsonovy éry ve Studiu N hovoří spolupracovník Deníku N v Londýně Ivan Kytka.

Řidič (překvapivě, chtělo by se napsat) bílého BMW narazil do vystaveného sovětského stíhače tanků. K neobvyklé nehodě došlo u Košic na Slovensku.

Pro očkování si lidé mohou chodit už i do lékáren a zubních ordinací. Změnu schválila vláda, která tím reaguje na návrh iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

Film Moje slunce Mad natočený Michaelou Pavlátovou na motivy knihy naší kolegyně Petry Procházkové byl nominován na Zlatý glóbus. Po Oscarech jde o nejdůležitější filmovou cenu. Mezi hranými filmy jsou v nominacích např. Duna či Síla psa.

Osobností roku 2021 je podle časopisu Time Elon Musk. „Nejbohatší muž na světě nevlastní dům a začal rozprodávat svůj majetek. Posílá satelity do vesmíru, řídí auto, které vymyslel a které nepotřebuje benzin a skoro ani řidiče. Pohne prstem a mění akciové trhy.“

Ministr obrany Lubomír Metnar se rozhodl pozastavit proces schvalování mandátu pro vyslání jednotky vojáků Armády ČR na pomoc na polsko-běloruských hranicích. Situaci na hranicích se podle Metnara podařilo stabilizovat.

Los osmifinále Ligy mistrů k sobě přisoudil Paříž a Manchester United. Ve druhé polovině února se tak mimo jiné proti sobě postaví Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.

