Reportáž: Polský boj proti „LGBT ideologii“

Zóny bez „LGBT ideologie“, hrozba dvou let vězení pro tvůrkyně plakátů s duhovou madonou a přirovnávání duhové vlajky k nacistické svastice. Práva LGBTQ lidí jsou v Polsku tématem, které hýbe společností a které může mít zásadní vliv na jeho pozici v Evropě. V boji proti „LGBT ideologii“ totiž nejde ani tak o samotné queer lidi, jako spíš o to, co a kdo definuje polskou národní identitu a jakým směrem se země bude v následujících letech ubírat.

Je pondělí 6. května 2019, šest hodin ráno. Psychoterapeutku a lidskoprávní aktivistu Elžbietu Podlešnou probouzí bušení pěstí na dveře. Do svého varšavského bytu se vrátila teprve nad ránem – přiletěla v noci z Belgie, kam před pár dny vyrazila na pozvání Amnesty International. Otevírá dveře, před nimi stojí šestice policistů a tvrdí, že mají povolení k prohlídce. Začínají její byt převracet naruby.

Hledají důkazní materiál – plakáty a samolepky Černé madony čenstochovské s duhovou svatozáří. Spolu s dalšími dvěma aktivistkami je Podlešná v noci z 26. na 27. dubna vylepila v okolí kostela sv. Dominika v Plocku. „Řekla jsem jim, že jim ty plakáty klidně dám, ale to jim nestačilo. Tvrdili, že hledají jejich původce, takže mi začali brát veškerou elektroniku. Bylo mi jasné, že jim jde o to najít cokoliv, co půjde použít proti mně,“ popisuje Podlešná.

Policisté zabavují notebooky, paměťové karty i flash disky. O hodinu později Podlešná posílá přátelům vzkaz na sociální síti. „V příštích dnech mě kontaktuje pouze skrze e-mail. Policie mi právě zabavuje telefon,“ píše se v něm.

Bezohlednému chování policistů ve své domácnosti bez vzdoru přihlíží. Domovní prohlídku sice zažívá poprvé, kontakt s policií pro ni ale ničím novým není. Na místní policejní stanici na ni dokonce mají i telefonní číslo. „Neměli žádný důvod mi takhle zaneřádit byt. Mohli mě zadržet přímo na letišti a možná by to dávalo i větší smysl. Ale oni se rozhodli vyrazit ke mně domů v šest ráno a předvést show, aby všichni sousedé věděli, co se děje,“ komentuje dnes zásah Podlešná.

Zanedlouho policisté hlásí splněno, od nadřízených ale přichází změna plánu – zadržet Elžbietu Podlešnou a předvést ji k výslechu na ředitelství městské policie v Plocku, který je od hlavního města vzdálený asi hodinu a půl cesty autem.

Podlešná se dožaduje vrácení telefonu, chce zavolat svému advokátovi. Policisté její žádost vyslyší, hovor jí povolí a následně ji odváží do Plocku. Během několikahodinového zadržení, které plocký okresní soud později vyhodnotí jako neoprávněné, si Podlešná vyslechne i jeho důvod. Vylepením plakátů a samolepek s takzvanou duhovou madonou se dopustila urážky náboženského cítění, za což jí – stejně jako dalším dvěma aktivistkám – podle článku 196 polského trestního zákoníku hrozí až dva roky odnětí svobody.

Soud: duhová madona nikoho neuráží

Začátkem března letošního roku, necelé dva roky od policejní razie, soud trojici aktivistek zprostil viny. „Činnost aktivistek byla provokativní, ale zaměřená na upozornění na homofobní a škodlivou výzdobu kostela v Plocku. Udělaly to, aby ukázaly, že takové akce jsou nepřijatelné. Aktivistky neměly v úmyslu urážet něčí náboženské cítění nebo urážet obraz Matky Boží,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně Agnieszka Warchołová.

Vylepením plakátů aktivistky reagovaly na Boží hrob, který v kostele svatého Dominika vznikl v době před Velikonocemi. Pod velkým křížem s červeno-bílou stuhou ležely krabice zabalené do šedého papíru s názvy jednotlivých hříchů. Vedle krabic „nenávisti“, „krádeže“ a „chamtivosti“ však byly také krabice s názvy „gender“, „LGBT“ nebo „perverze“.

„My, jakožto spojenci LGBT lidí, jsme tímto způsobem chtěli upozornit na to, co se děje, a dodat LGBT lidem sílu. Aby věděli, že v nás mají oporu. Nečekali jsme, že ze strany katolické církve přijde taková reakce,“ vzpomíná Podlešná. „Totožné obrázky jsme použili už dříve ve Varšavě a nikdo si toho nevšiml. Měla jsem pocit, že v tom celém jde spíš o politiku než o morálku a náboženství, a náš soudní proces mě o tom přesvědčil.“

Mezi žalobci se objevila Kaja Godek, známá svým aktivismem v boji proti potratům a nevybíravým vyjadřováním o LGBTQ lidech. Na stranu poškozených se přidal také farář Tadeusz Łebkowski, autor hrobu hříchů z plockého kostela. „Tato [duhová] vlajka se stala symbolem ohavností, narušených a zvrácených činů,“ vysvětloval otec Łebkowski, proč se plakátem cítil uražený. Duhovou vlajku pak přirovnal k nacistické svastice.

Problémem přitom nebyla jen samotná duhová svatozář, kterou aktivistky černé madoně přidaly. Plakáty a samolepky měly údajně umísťovat i