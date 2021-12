Přinese příští rok zlom? Česká historička a exvelvyslanec vyprávějí příběhy Kubánců, aby pomohli porazit komunismus

Ona historička, on akademik a bojovník za svobodu Kuby. Spolu sepsali knihu příběhů kubánských disidentů a rozdávají ji Kubáncům zdarma, aby jim pomohli sesadit komunistický režim. Když Eva Kubátová a Martin Palouš spolu knihu v Miami představovali, lidé jim děkovali ve stoje a se slzami v očích.

„Nikdy nezapomenu, jak jsem na začátku 90. let cestoval po Evropě a přijel i do Česka. Byl jsem na křtu knihy, když tam dorazil Václav Havel. Přijel sám, sám řídil auto, povídal si se studenty. Tehdy jsem si v duchu řekl, že takhle vypadá svoboda. Jímá mě dojetí, jen si na to vzpomenu,“ popisuje univerzitní profesor Orlando Gutiérrez Boronat.

Narodil se na Kubě, ale žije ve Spojených státech. Jeho dramatický příběh o tom, jak z komunistické země prchal, připomíná mnohé osudy českých imigrantů. Je jedním z