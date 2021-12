Proč zrovna teď hrozí Putin, že zaútočí na Ukrajinu, a co tím může získat

Komentář Michaela Žantovského: Jedním z Putinových nejbližších cílů je vynutit si pod hrozbou invaze do Ukrajiny alianční závazek dalšího nerozšiřování NATO na východ. To, co by se na pozadí skutečnosti, že NATO v nejbližší době s rozšířením na východ nepočítá, mohlo jevit jako nevýznamný ústupek ruskému medvědovi, by ve skutečnosti bylo uznáním ruské sféry vlivu ve střední a východní Evropě, které by dříve nebo později dopadlo i na nás